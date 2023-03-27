Мир 27 марта 2023, 17:59 И не друг, и не враг, а так. Нетаньяху нужен США для «грязных целей» или его пытаются убрать? Востоковед Тарасов: в Израиле могут быть объявлены досрочные парламентские выборы

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На фоне вспыхнувших с новой силой массовых протестов против судебной реформы президент Израиля Ицхак Герцог призвал остановить внутриполитические изменения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, против политики которого выступают протестующие, согласился пойти на уступки и приостановить принятие закона — до летней сессии. «360» обсудил с экспертами по Ближнему Востоку возможные причины кризиса.

Месяцы протестов привели к неделе паралича

Многотысячные митинги и манифестации против судебной реформы проходят в Израиле с января. В марте они приобрели более ожесточенный и массовый характер. Если в начале года число протестующих не превышало 100 тысяч человек, то в марте оно достигло полумиллиона.

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Люди выступали с резкой критикой политики, проводимой правительством Нетаньяху и предполагающей усиление исполнительной и законодательной власти, но ограничивающей судебную.

Согласно законопроекту, кнессет (высший законодательный орган Израиля) получил бы возможность контролировать процесс выбора судей Верховного суда. Кроме того, были бы серьезно ограничены возможности судебной власти по части отмены решений правительства. Вдобавок парламент смог бы отменять вето Верховного суда, наложенное на любой закон, за исключением случаев, когда суд принял решение единогласно.

В воскресенье массовый протест усилился после новостей об отставке министра обороны Йоава Галанта, который выступал против судебной реформы и призывал к диалогу с митингующими. Позднее стало известно, что Нетаньяху предлагал отменить увольнение Галланта при условии, что тот откажется от мандата в кнессете. Министр отказался.

Организаторы акций объявили в Израиле «неделю паралича», что подразумевает массовые митинги по всей стране. Кроме того, проходит забастовка образовательных учреждений.

Работники аэропорта Бен-Гурион отказались обслуживать рейсы, а профсоюз врачей объявил о приостановке работы системы здравоохранения с 28 марта до объявления об отмене судебной реформы.

«Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия. Мы братья», — призвал премьер.

Во время стихийных демонстраций 26 марта протестующие преодолели полицейский кордон и прорвались к зданию резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

Сегодня, как утверждают местные СМИ, премьер заявил, что пойдет на уступки и приостановит проведение судебной реформы.

Полиция начала задерживают протестующих. Те перекрыли главный въезд в Иерусалим, сообщила газета The Times of Israel.

Иронично, что многие уехавшие в Израиль «релоканты» еще год назад убеждали всех, что покидают Россию, страну «подавления свобод», и едут в оплот демократии. Теперь сотни тысяч израильтян протестуют как раз под лозунгами защиты свободы и демократии, выступая против «автократии Нетаньяху».

Вечером 27 марта премьер Израиля и министр нацбезопасности Бен-Гвир договорились отложить закон о судебной реформе до летней сессии кнессета, сообщило радио Kan.

Казалось бы, при чем здесь Украина?

Украинский кризис выявил определенные дефекты системы государственного устройства и управления на Западе и в странах, которые тесно связаны с ним, отметил в разговоре с «360» востоковед Станислав Тарасов.

Все западные правительства сейчас пытаются каким-то образом модернизировать свои подходы к управлению государством, сообразуясь с вызовами современности. Но в итоге сталкиваются с теми внутриполитическими процессами, которые мы и наблюдаем. Они очень непростые, подчеркнул эксперт.

В Израиле сейчас речь идет даже о том, что кабинет Нетаньяху могут убрать, могут быть объявлены досрочные парламентские выборы. И хотя у Нетаньяху есть коалиция и он победил на выборах, его правительство может оказаться неустойчивым, ведь, как уже не раз было, от него могут отвернуться бывшие соратники. Станислав Тарасов

В широком геополитическом контексте события в Израиле связаны с ситуацией на Украине, поскольку при власти Нетаньяху страна отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, напомнил востоковед. Он также не стал поставлять оружие ВСУ, ограничившись гуманитарной помощью.

«Кроме того, у израильского премьера были тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным, сотни встреч. Поэтому американцы опасаются, что Нетаньяху, выстроив по вертикали государственные структуры, получит больше возможностей для маневров на российском направлении», — обрисовал возможные геополитические интересы США Тарасов.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху / РИА «Новости»

Нетаньяху: друг или враг США?

Второй момент, на который стоит обратить внимание, по словам эксперта, — тот факт, что Нетаньяху пытается укрепить институт госвласти для того, чтобы более решительно и последовательно реализовать новый внешнеполитический курс. А это не соответствует интересам Штатов.

Политолог, востоковед Маис Курбанов считает иначе. В беседе с «360» он назвал одной из главных причин митингов желание простых израильтян избежать войны и углубления конфронтации с соседями и другими странами Ближнего Востока.

Политики тянут к войне, но народ понимает, что маленький Израиль не может воевать против всего Ближнего Востока. Маис Курбанов

Политолог выразил уверенность, что народный протест направлен против Нетаньяху, который не может установить добрососедские отношения во внешней политике, тогда как США выгоден действующий премьер.

«Америка хочет, чтобы у власти был Нетаньяху, так как через него Америка достигла многих грязных целей. Сейчас они хотят, чтобы Израиль конфликтовал с Саудовской Аравией, чтобы саудиты обращались к США за помощью», — заявил востоковед.

Израильский народ не желает видеть во власти человека, который воплощает интересы американцев или европейцев. Они хотят, чтобы Израиль возглавляли люди, которые защищают интересы своих граждан, подытожил Курбанов.