Мир 17 марта 2023, 08:54 Власти Израиля объяснили недостаточную помощь ВСУ договоренностью с Россией по Сирии Нетаньяху: Израиль отказывает ВСУ в полноценной помощи из-за договоренности с РФ по Сирии

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ВСУ не получают военную помощь от Израиля, поскольку эта страна связана уже имеющимися договоренностями с Россией по Сирии. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его процитировал ТАСС.

Он описал ситуацию во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Мероприятия прошли в Берлине.

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«Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение», — сказал Нетаньяху.

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Таким образом он прокомментировал вопрос о возможном расширении поддержки ВСУ со стороны его страны. Также Нетаньяху добавил, что летчики Израиля и России достаточно близко работают в сирийском небе.

Он напомнил, что его страна борется с попытками Ирана атаковать еврейское государство с территории третьей страны — Сирии. Нетаньяху добавил, что при противостоянии с Ираном ВС Израиля учитывают присутствие ВС РФ в Сирии. Для этого власти еврейского государства и России заключили соглашение, по которому военнослужащие обеих стран не трогают авиацию друг друга.