Мир 12 марта 2023, 04:18 Акции протеста в Израиле собрали полмиллиона человек Times of Israel: около 500 тыс. человек вышли на митинги против судебной реформы в Израиле РИА «Новости»

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Примерно 500 тысяч человек вышли на очередные протесты против судебной реформы в городах Израиля. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Организаторы протестов утверждают, что около полумиллиона человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером», — говорится в сообщении.

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Самая масштабная акция прошла в Тель-Авиве — на демонстрацию вышло более 240 тысяч человек. Еще почти столько же участников в сумме собрали акции в других городах страны.

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По информации другой газеты — Jerusalem Post — в митингах приняли участие около 250 тысяч израильтян.

Массовые протесты начались в Израиле в январе и до сих продолжаются. Протестующие выступают против предложенной кабмином судебной реформы, дающей правительству полный контроль над выбором судей. Также документ ограничивает возможности Верховного суда пересматривать законы. Последняя демонстрация прошла 4 марта и собрала порядка 400 тысяч человек.