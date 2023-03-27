Мир 27 марта 2023, 11:53 Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу в Израиле Нетаньяху заявил главе правительственной коалиции о приостановке судебной реформы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намерен приостановить судебную реформу в стране. Об этом он заявил главе правительственной коалиции после совещания с лидерами фракций, сообщил ТАСС.

По данным местной радиостанции «Кан», министр финансов и лидер партии «Религиозный сионизм», входящей в правительственную коалицию, Бецалель Смотрич заявлял, что не станет выступать против временной приостановки реализации судебной реформы.

Реклама

При этом министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Еврейская сила», предупредил, что развалит коалицию, если реформирование судебной системы страны поставят на паузу.

Президент Израиля Ицхак Герцог 27 марта призвал немедленно остановить реформу. Он указал на крайнее напряжение в обществе, протесты жителей и столкновения между демонстрантами и полицией.

Официального заявления Нетаньяху по этому поводу пока не было. Хотя его запланировали на 10:00 по московскому времени.