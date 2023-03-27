Мир 27 марта 2023, 00:19 Израильтяне прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху JP: В Иерусалиме протестующие прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху

Читать 360tv в

После отставки министра обороны Йова Галланта тысячи израильтян прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об очередном массовом протесте написало издание The Jerusalem Post.

«После отставки министра обороны Йоава Галланта тысячи протестующих против правовой революции этим вечером (26 марта — прим. ред.) прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, шоссе в направлении Иерусалима было перекрыто для движения», — написала газета.

Реклама

Организаторы акций объявили в Израиле «неделю паралича», что подразумевает массовые протесты и митинги по всей стране. Израильтяне уже 12-ю неделю подряд выходят на улицы с требованием прекратить судебную реформу.

Министр обороны Йоав Галлант был первым, кто заявил о необходимости приостановить реформу. Галлант указал на возникший из-за нее раскол, который коснулся армии страны, что создает угрозу национальной безопасности. За это глава Минобороны Израиля лишился должности приказом Нетаньяху.