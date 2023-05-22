Мир 22 мая 2023, 23:59 Неприкрытое небо. Украина получит истребители F-16, но это ее не спасет Военный летчик Попов: Украина не получит достаточного количества истребителей F-16 Викимедиа

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США и ряд европейских стран договорились передать Украине F-16. По словам официальных представителей киевского режима, военные самолеты позволят окончательно закрыть небо, потому что действующих систем противовоздушной обороны (ПВО) сейчас не хватает. Но надеяться на особую помощь истребителей украинским властям не стоит. F-16 достаточно старые, но при этом требуют грамотных пилотов, а также инфраструктуру для обслуживания, которой у Украины нет.

Неопределенные сроки

Поставку истребителей F-16 на Украину официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал приоритетом. Он напомнил, что президент Джо Байден уже одобрил обучение украинских военных летчиков для управления самолетами, но о сроках предстоящих поставок он сказать затруднился.

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«У меня нет никаких данных о том, когда или как это произойдет, или какие страны их предоставят, но это приоритет для нас, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы», — заявил Миллер.

По оценке министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, передача F-16 украинским военным не приведет к перелому на фронте. Самолеты важны только в среднесрочной перспективе.

«Поставки F-16 создадут промежуточные возможности, которых у украинцев пока нет, но не это изменит ситуацию кардинально», — заявил он.

По словам военного, авиация до сих пор не была решающим фактором в ведении боевых действий и ждать изменения баланса в пользу ВСУ не стоит.

Кендалл добавил, что все переданные Украине самолеты F-16 разместят на территории страны. Это исключит участие стран Евросоюза в конфликте.

По данным СМИ, участие в передаче киевскому режиму F-16 и обучении украинских пилотов примут Канада, Нидерланды, Великобритания, Дания и другие страны. Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько украинских летчиков уже начали проходить обучение на истребителях F-16.

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Свободное небо

Руководитель американских Военно-воздушных сил полностью прав в своем заявлении, что передача Украине самолетов F-16 не приведет к особому изменению ситуации на фронте. Этот человек имеет боевой опыт и прекрасно понимает соотношение сил и средств противоборствующих сторон, которые свидетельствуют не в пользу ВСУ, заявил «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Киевский режим не может закрыть небо над подконтрольной ему территории. Поэтому авиацию, которую ВСУ получили по так называемому американскому ленд-лизу, куда вошли в том числе советские МиГ-29, уничтожали российские военные. Судьба F-16 будет такой же. Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики

Он пояснил, что это достаточно старые истребители, которые не смогут продемонстрировать чудо, на которое так рассчитывают украинские власти. Фактически, американский истребитель ничем не отличается от тех самолетов, которые военно-воздушный флот Украины использует уже сейчас.

«Завоевать господство в воздухе он не сможет. Подвинуть линию фронта тоже. Все его применение ограничится полетами из засад. Не более того», — отметил Орлов.

Эксперт добавил, что у Украины на сегодняшний день нет достаточной инфраструктуры для обслуживания американских истребителей. Поэтому первое время они останутся на приграничных аэродромах Польши.

Оттуда самолеты начнут постепенно отправлять сначала на украинские полигоны или трассы, приспособленные для взлета, где начнут прятать. Поэтому на ход боевых действий они повлияют не сильно.

Самолет с конвейера

Истребитель F-16 — один из самых массовых самолетов в странах Запада. Всего их выпустили около трех тысяч единиц. Сейчас США находятся в переходе на истребители пятого поколения, поэтому продолжат продавать модернизированные, но уже вышедшие в тираж модели F-16. Об этом «360» заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

Он подчеркнул, что машин первой серии сейчас даже уже не найти. Но основные самолеты Украина вряд ли получит от американцев их союзников, потому что они пока остаются на вооружении.

Сам F-16 представляет собой легкий истребитель, после обновления он получил новый двигатель с продленным ресурсом действия, новую навигационную систему и подвеску пушки. Это стандартный набор для использования в боевых условиях.

Если сравнивать с нашими, то это МиГ-29 всех модификаций и до МиГ-35. Это легкий истребитель, достаточно дешевый в эксплуатации. Его хорошо освоили летчики и технический персонал. Кроме того, есть специальные школы по переучиванию пилотов. В этом плане он привлекательный. Владимир Попов заслуженный военный летчик России

Разница между российскими и американскими легкими истребителями заключается в видах вооружений. Если по ракетам средней дальности самолеты идут вровень, то в случае дальнобойных снарядов российские преодолевают расстояние на 15-20 километров дальше. Но особой роли это не играет, так как пуск осуществляют на расстоянии в 120 километров.

«У американцев есть хорошие ракеты ближнего боя, которые хорошо работают на 10 и 15 километрах. У нас чуть поменьше, но модернизированные снаряды, которые начали выпускать в России более маневренные», — добавил заслуженный летчик России.

Он обратил внимание, что главные отличия можно выявить только тактикой ведения боя и подготовкой летного состава.

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Летающие мишени

Для использования истребителей F-16 Украине требуется хорошо подготовить летчиков. Потребуется год, чтобы наработать необходимый опыт, иначе они превратятся в летающие мишени, заявил Владимир Попов.

Он не исключил, что американцы из страны союзники могут посадить за штурвалы наемников.

«Я имею в виду бывших украинцев. В Канаде и США очень большая диаспора, где некоторые вполне могут оказаться бывшими военными летчиками. Но найти их достаточное количество невозможно», — подчеркнул генерал-майор.

По его прогнозу, Украина получит не более двух летных эскадрилий F-16. Говорить о дивизии, которая сегодня нужна ВСУ, даже не стоит. Пойти на такой шаг Запад не сможет, потому что собрать большое количество истребителей F-16 невозможно. Большая часть самолетов остается на балансе армий.

Передавать старые истребители бесполезно, потому что у каждой страны они свои. В результате ВСУ получат сборную солянку из немецких Phantom, французских Mirage и британских Eurofighter с разными системами и летчиками, которые способны управлять только одним видом машины. Такая ситуация станет в разы хуже, чем если бы у Украины не было никакой военной авиации.