Мир 22 мая 2023, 16:33 Переданные Украине истребители F-16 выйдут из подчинения НАТО Министр ВВС США Кендалл назвал переданные ВСУ истребители F-16 украинским оружием United States Air Force

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Местом базирования американских истребителей-бомбардировщиков F-16, которые Запад передаст ВСУ, станет территория Украины. Фактически военные самолеты выйдут из подчинения НАТО. Как сообщил ТАСС, так прокомментировал возможность размещения истребителей на территории входящих в альянс стран министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет об украинских средствах вооружения.

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«Если они (истребители F-16 — прим. ред.) станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — заявил Кендалл.

О создании международной коалиции по закупке истребителей F-16 для украинских истребителей первыми заявили премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте. Этот же вопрос подняли на саммите в Нагасаки лидеры стран G7.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что сейчас идет обсуждение количества истребителей и какие страны готовы начать их поставки. Он подчеркнул, что Украина получит F-16 в рамках долгосрочной военной помощи.

Верховный представитель Еврокомиссии по международным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что подготовка украинских пилотов по управлению истребителями уже началась.