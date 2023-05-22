Мир 22 мая 2023, 23:50 США назвали приоритетом поставки F-16 Украине Представитель Госдепа Миллер: США считают поставки истребителей F-16 ВСУ своим приоритетом United States Air Force

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Поставка Украине американских истребителей F-16 является приоритетом для Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщило РИА «Новости».

Его попросили ответить на вопрос, повлияет ли на запланированную поставку истребителей ситуация с обстрелом со стороны ВСУ Белгородской области американским оружием.

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«Это (поставки истребителей F-16 — прим. ред.) приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы», — сказал он.

Официальный представитель американского Госдепа не назвал точную дату поставки боевых самолетов ВСУ. Также он не уточнил, какие государства присоединятся к передачи истребителей и обучению украинских летчиков.

По данным «Известий», 21 мая американский президент Джо Байден заявил, что рассказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому планы стран Запада по подготовке украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 и других военных самолетов. Президент Украины поблагодарил лидера США за оказанную финансовую помощь, которая уже составила 37 миллиардов долларов.