Мир 22 мая 2023, 18:23 Пентагон усомнился в пользе поставок F-16 Украине Пентагон: поставка истребителей F-16 Украине не переломит ход сражения в пользу ВСУ United States Air Force

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Запланированная западными странами передача истребителей F-16 не поменяет ход боевых действий в пользу Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с группой военных обозревателей из Вашингтона, сообщил ТАСС.

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение», — констатировал он.

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Американский министр подтвердил, что передача истребителей ВСУ займет «в лучшем случае несколько месяцев». Кендалл уточнил, что базироваться самолеты после поставки будут на территории Украины. Поэтому фактически истребители F-16 выйдут из подчинения Североатлантического альянса.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его голландский коллега Марк Рютте предлагали создать международную коалицию по закупке военные самолетов для украинской армии.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что на сегодняшний день идет обсуждение числа истребителей и стран-поставщиков.

Как сообщили «Известия», глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что пилотов ВСУ в ближайшее время начнут обучать управлению истребителями F-16.