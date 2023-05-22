22 мая 2023, 10:59
Боррель анонсировал поставку Украине F-16 от Евросоюза в скором времени
Глава внешней политики ЕС Боррель понадеялся на скорую поставку Украине F-16
Евросоюз поддержал решение стран G7 начать подготовку к поставке истребителей F-16 на Украину. Верховный представитель альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что их смогут передать в скором времени, сообщил ТАСС.
«Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал он.
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Глава внешней политики заявил от имени Евросоюза, что приветствует решение «Большой семерки» начать создавать условия для будущей передачи киевскому режиму истребителей.
США обсудят с союзниками поставку на Украину F-16, но конкретные решения о том, кто, где и когда их переправит, примут в течение нескольких месяцев. Италия отказалась выделять авиатехнику, но предложила помощь в обучении пилотов. Военный эксперт Евгений Михайлов предупредил, что спецоперация завершится раньше, чем Вооруженные силы Украины получат обещанные истребители.
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