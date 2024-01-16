Эксклюзив 16 января 2024, 11:15 Непомерная жестокость. Киевский режим отправит народ на верную смерть Политолог Михайлов заявил, что Верховная рада примет новый закон о мобилизации РИА «Новости»

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Верховная рада Украины одобрит новый законопроект о всеобщей мобилизации, который развяжет руки военкоматам по набору живой силы в ряды ВСУ. Все понимают жестокость этого законопроекта, однако ситуация на фронте и проблемы с поставками западной помощи вынуждают киевский режим пойти на эту меру, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

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Закон о мобилизации на Украине внесли с некоторыми доработками в Верховную раду. Что это значит? Да фактически ничего. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, украинскому режиму нужно пушечное мясо.

Европа отказалась сдавать Украине сбежавших мужчин

Неужели кто-то может подумать, что укрорейрх сделает что-то полезное для народа? Нет. Все недовольство в обществе, которое украинские политики пиарили, нужно лишь для получения дивидендов, не более того.

Уверен, что закон примут в наиболее жесткой форме. Очевидно, что основная масса подростков, женщин и стариков пойдут на фронт.

Западные страны отказали Украине в мобилизации граждан, которые находятся на территории Евросоюза. Они боятся волнений на территории ЕС. Они сказали, что насильно мобилизовывать сбежавших от режима граждан не будут.

У Зеленского нет выбора

У команды Зеленского нет никакого выбора, ей нужно набрать 500 тысяч человек. Опять же этого требуют военное руководство и партнеры Украины, которые хотят, чтобы она билась до последнего украинца. В любом случае этот закон примут.

Он станет жестоким по отношению к собственному населению, позволит наказывать тех, кто выпускает видео о том, как забирают людей с улиц.

Это закон, который будет работать до тех пор, пока украинский народ не пойдет на Майдан. Либо пока Россия не выполнит все задачи, которые президент поставил в специальной операции.