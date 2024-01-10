Мир 10 января 2024, 15:20 Разводятся и отбирают детей. Как украинцы пытаются избежать мобилизации Украинцы отбирают у матерей права на детей ради уклонения от мобилизации Unsplash

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Все больше отцов на Украине отбирают детей у бывших жен через суд. Речь идет не о семейных драмах — большинство дел фиктивные. Мужчины идут на этот шаг, чтобы избежать отправки на фронт. Новый закон о мобилизации заставит искать пути отступления не только молодых людей, но и женщин. Есть вероятность, что военкоматы откроют охоту и на подростков.

Схема с фиктивным отсуживанием детей

На Украине резко возросло число разводов, после которых мужчины отсуживают опеку над детьми у бывших жен. В 2019 году матерей лишали родительских прав всего 133 раза, в 2022-м показатель вырос до 859, а за 2023-й суд вынес 2708 таких решений.

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В большинстве случаев пары расторгают браки и судятся из-за опеки только для того, чтобы мужчина уклонился от призыва в армию, сообщил Telegram-канал газеты «Страна».

Согласно украинским законам, военнообязанным мужчинам полагается отсрочка, если они живут вместе со своими несовершеннолетними детьми. Вероятно, именно этой лазейкой воспользовались те, кто решил судиться за опеку.

Киев / Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Служба безопасности Украины 9 января раскрыла коррупционную схему в Белгород-Днестровском суде Одесской области. Там военнообязанным мужчинам за взятку помогали получить фиктивное разрешение на выезд из страны. Для этого судьи неверно определяли зарубежную прописку несовершеннолетних детей украинцев, что позволяло им выехать за границу.

Услуга стоила сравнительно недорого — три с половиной тысячи долларов. В Telegram-канале СБУ говорится, что в цепочке участвовали судьи и посредники, а сама схема работала с апреля 2022 года. За это время Украину незаконно покинули около тысячи военнообязанных мужчин.

Марш-бросок в горы и маски стариков

Новую волну мобилизации на Украине официально не объявляли. Но во время декабрьской прямой линии президент страны Владимир Зеленский заявил, что генштаб ВСУ запросил дополнительно призвать 450-500 тысяч человек. В местных СМИ появилась неофициальная информация о том, что Зеленский поставил задачу добрать в ряды армии еще 50 тысяч человек, сообщили «Известия».

К концу декабря интернет заполонили многочисленные видео с облавами: сотрудники военкоматов хватали людей на улицах, в местах отдыха и магазинах. Аналогичные меры применяют и в 2024 году.

Например, 9 января сотрудники территориального центра комплектации остановили трамвай в Одессе, чтобы отправить на фронт пассажиров мужского пола. На следующий день такую же схему отработали на маршрутке.

Мужчины бегут от бесчисленных облав и угрозы новой волны мобилизации, отдавая до 10 тысяч долларов за незаконное пересечение границы. За эти деньги посредники оформляют документы и помогают выехать их страны. Те, у кого нет средств, сбегают самостоятельно.

В конце декабря шесть уклонистов в легкой одежде и без снаряжения перешли границу между Украиной и Румынией, в районе гор Марамуреша. Беглецы сбились с пути из-за метели и заблудились. Когда румынские поисковики нашли украинцев, двое из них уже были мертвы.

Хватания людей на улицах активизировали предпринимателей. В продаже появились маски стариков, которые должны помочь уклонистам спокойно ходить по улицам городов, отметил НТВ.

Вместо ухищрений с переодеваниями многие все же выбирают покинуть Украину, поэтому на пограничных пунктах скапливаются огромные очереди.

На территории бывшего аэропорта Тегель на западе Берлина оборудован центр для беженцев / Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Побег за границу уже не спасает

Но даже отъезд за границу теперь не гарантирует безопасности. Жителей Украины потрясло видео, на котором сотрудник ТЦК ловит уклониста в Варшаве, рассказал «360» политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

«Много месяцев шли тайные переговоры между властями Украины и Польши. Первые хотели, чтобы поляки сами отлавливали украинских мужчин, связывали их и доставляли в украинские военкоматы. Но, видимо, сошлись на компромиссе, что власти Польши позволят украинским военкомам отлавливать своих мужчин на территории страны и вручать им повестки», — объяснил политолог.

Неявка в военкомат по повестке уголовно наказуема для украинцев: за это могут осудить на 10 лет. Как правило, арестованных уклонистов тоже отправляют на фронт, но уже в составе формирований, аналогичных штрафбатам, добавил Марков.

Закон о мобилизации на Украине

Новый законопроект о мобилизации внесли в Верховную раду в пяти вариантах. В версии, которую подготовил украинский парламент, среди прочего предлагают отменить отсрочку для инвалидов III группы и снизить призывной возраст до 25 лет.

Всех военнообязанных хотят заставить являться в военкоматы в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения, независимо от получения повестки.

Когда закон примут, он позволит украинским властям призвать до десяти миллионов человек, включая женщин, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обязательно призовут очень большое число украинцев — может, не до 10 миллионов, но до девяти точно. Людей может оказаться и больше, если задействуют женщин. В этот раз отправлять людей собираются не только в армию, но и на военные заводы, обратил внимание Сергей Марков.

Живой щит из подростков и трагедия для женщин

Для работы на военных заводах в рамках мобилизации могут задействовать и подростков, отметил собеседник «360». Женщин тоже, скорее всего, призовут в массовом порядке, убежден он.

«Поскольку сейчас Россия наносит удары по инфраструктуре военно-промышленного комплекса, который производит оружия, власти Украины хотят мобилизовать подростков и прикрыть ими как живым щитом цеха и склады». Сергей Марков

Вполне вероятно, что дети уже трудятся на военных заводах. СМИ писали о несовершеннолетних, которые участвуют в боевых действиях, заметил в разговоре с «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его мнению, ситуация говорит о тяжелом положении ВС Украины.

«Сложно оценить масштабы этого явления, но я не исключаю того, что это уже происходит сегодня. В любом случае, надо исходить из того, что новый закон о мобилизации не поставит точку в этом вопросе. После него будут новые мобилизации и новые ужесточения», — допустил он.

Политолог вспомнил о трагическом опыте знаменитого батальона Бочкаревой, который 19 июня 1917 года сформировали по инициативе члена временного правительства России Александра Керинского. Так он хотел поднять боевой дух армии, чего, видимо, желает и Зеленский, предположил Мезюхо.

«Судьба этих женщин будет так же трагична, как судьба женщин батальона Бочкаревой. Бандеровцы не извлекают уроков из нашей общей истории», — подчеркнул Мезюхо.

Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разгул коррупции и смена власти на Украине

Новый закон о мобилизации только увеличит число коррупционных схем на Украине. Скорее всего, военкомы станут еще сильнее наживаться на уклонистах, а цена за услуги посредников вырастет вдвое, выразил мнение Иван Мезюхо.

Учитывая, сколько людей пытается уклониться от отправки на фронт, вполне возможно, что новый закон необходим. Если Владимир Зеленский не сможет набрать нужное число людей, спонсорам из США и ЕС это не понравится. Вероятно, они произведут перестановки в правительстве Украины, добавил Марков.

«Если украинские власти провалят мобилизацию, то с большой вероятностью Зеленского заменят на Залужного и дадут приказ еще более террористическими методами проводить эту тотальную мобилизацию. Ну она уже подходит к модели, которую с 1944 года использовал Гитлер», — подытожил собеседник «360».