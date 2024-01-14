Спецоперация 14 января 2024, 19:01 «Ситуация критическая». Командир ВСУ — о положении личного состава Командир ВСУ Тарасенко назвал ситуацию с личным составом критической Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/globallookpress

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Ситуация с личным составом в украинской армии — критическая. Такое заявление сделал командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в интервью местному каналу Экспрессо TV.

По словам военного, бюрократические задержки и попытки саботажа тормозят процесс мобилизации. Он назвал странным количество времени, которое тратят на обсуждение проекта, — в итоге оказывается, что некоторые вообще сомневаются в необходимости мобилизации.

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«В войсках ждут свежего пополнения очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне критическая», — признал он.

Сейчас в рядах ВСУ служат в основном мужчины «очень старшего возраста с кучей проблем». Средний возраст украинских бойцов — более 40 лет.

Как ранее отметил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, многие украинские военнослужащие плохо подготовлены, однако их все равно отправляют в бой.

Проект украинского закона о мобилизации отправили на доработку. Арахмия указал, что некоторые положения документа нарушали права человека.

В дальнейшем брони от призыва могут лишить депутатов Рады и чиновников, но есть нюансы.