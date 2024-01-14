Мир 14 января 2024, 03:10 Зеленский четыре раза уклонялся от призыва — СМИ Readovka: Зеленский четыре раза уклонялся от призыва в ВСУ Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский, занимающий пост Верховного главнокомандующего ВСУ, четыре раза уклонялся от призыва. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka, нашедший архивные публикации украинского Минобороны.

Жалобу на Зеленского пять лет назад опубликовало военное ведомство Украины, которое попросили разобраться в ситуации с будущим президентом. Выяснилось, что по адресу прописки в Кривом Роге ему на протяжении двух лет доставляли повестки, которые он игнорировал.

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В Минобороны подчеркнули, что Зеленский имеет статус годного к службе и обладает военной специальностью солдата, однако в распоряжении ВСУ он ни разу не оказался.

Сейчас, находясь на посту президента страны, Зеленский продвигает инициативы о расширении мобилизации. Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия признал, что многие бойцы оказываются на передовой без необходимой подготовки. В Одессе на службу специально призывают русских жителей.

Ужесточать мобилизацию Украину просят и страны Запада. Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе предложил призывать в армию больше женщин и уехавших мужчин.