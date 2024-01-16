Мир 16 января 2024, 09:10 Депутат Рады Цымбалюк предложил мобилизовать часть парламентариев Депутат Рады Цымбалюк предложил мобилизовать 100 парламентариев Global Look Press

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Украинские депутаты должны подлежать мобилизации, но пока дискуссии по этому вопросу продолжаются. Такое мнение высказал член Верховной рады Михаил Цымбалюк. Его слова передал телеканал «Эспрессо».

Согласно украинскому законодательству, от мобилизации освобождаются действующие депутаты и парламентарии предыдущих созывов. Однако, как считает Цымбалюк, было бы справедливым отправлять депутатов в ВСУ.

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«Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду», — пояснил он.

Для сохранения конституционного большинства нужны 300 депутатов. Сейчас в Раде почти 400 депутатов, поэтому 100 из них можно мобилизовать, добавил Цымбалюк.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Генштаб ВСУ в декабре 2023 года обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой мобилизовать до 500 тысяч человек.

В связи с этим правительство разработало новый законопроект о мобилизации, снизив возрастную планку до 25 лет. Кроме того, документ отменяет отсрочку для инвалидов третьей группы и других категорий граждан. Закон вызвал негативную реакцию, его отправили на доработку.

В связи с мобилизацией на Украине резко ощутили нехватку таксистов.