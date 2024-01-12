Эксклюзив 12 января 2024, 22:31 «Мир превратится в джунгли». США пересекли рубеж, развязав войну на Ближнем Востоке Политолог Станкевич: удары США развязали руки хуситам для новых атак и терактов Osamah Abdulrahman/dpa/Global Look Press

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Ситуация в Йемене — логичное развитие конфликта, который начался с террористического акта в Израиле 7 октября. На протяжении более чем трех месяцев идет зачистка сектора Газа, конца который не видно. Теперь открылся дополнительный фронт, где на первые роли вышло движение хуситов. Это достаточно серьезная сила, имеющая многолетний опыт вооруженной борьбы, с ней и решили потягаться США и Великобритания. Такое заявление в интервью «360» сделал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Именно эти две страны нанесли удар по Йемену. Но США перед этим подготовились — создали коалицию из 20 стран с целью «навести порядок» в Красном море, в особенности в критических зонах: Суэцком канале, Баб-эль-Мандебском и Эресуннском проливах. От этих трех точек в значительной степени зависит международная торговля энергоносителями и другими важными товарами.

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«Безопасность в этих критических точках и в целом в акватории Красного моря — очень чувствительная для мировой экономики проблема. Хуситы атаковали там корабли, которые, как они считали, либо принадлежат Израилю, либо идут в порты Израиля из других стран и везут туда товары. Таков был официальный предлог, провозглашенный хуситами. Они тем самым, выступая союзниками палестинцев сектора Газа, оказывали военное давление на Израиль с целью заставить его прекратить военную операцию», — объяснил политолог.

Байден не мог бездействовать — на кону репутация

Хуситы вынудили США и Великобританию среагировать. Американский президент Джо Байден не хотел прибегать к силе, отметил независимый аналитик, потому что это очень рискованный шаг. Но оставлять ситуацию без внимания, когда в течение трех месяцев бьют по интересам Соединенных Штатов, было нельзя. Станкевич пояснил, что таким образом Байден подставлял себя под критику своих оппонентов, а скоро грядут президентские выборы.

«Республиканская партия, атакующая сейчас президента Байдена, предъявляла ему все более громкие претензии по этому поводу», — добавил собеседник «360».

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переступили рубеж

С другой стороны — «ввязаться в драку» значило получить серьезные последствия. После ударов по территории Йемена хуситы решили, что у них развязаны руки, и теперь они могут атаковать не только корабли, идущие по Красному морю и проливам, а любые объекты США в пределах досягаемости, например, базы и пункты размещения американских войск в Сирии, Ираке, Бахрейне.

«Вот эти объекты становятся под потенциальный удар в случае дальнейшей эскалации. США придется как-то на это реагировать, хуситы будут обрастать другими сторонниками», — поделился Станкевич.

Исламистские группировки, которых довольно много в регионе, могут присоединяться к их борьбе, уверен эксперт. Или, самостоятельно действуя, провозглашать, что они союзники хуситов.

Мы подошли к тому рубежу, когда локальный конфликт вокруг сектора Газа становится общерегиональным для всего Ближнего Востока. Вот этот рубеж мы сейчас пересекли, и многие страны с тревогой смотрят на то, как будет все дальше развиваться. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Abdul Rahman Salama/XinHua/Global Look Press

Основные арабские государства крайне встревожены и проявляют осторожность, отметил политолог. Все призвали воздержаться от дальнейшей эскалации и хуситов, и США. Сейчас есть только одна арабская страна, которая фактически вошла в американскую коалицию — это Бахрейн. Но, как подчеркнул Станкевич, у них другого выхода нет: там база американского флота и сильнейшее влияние со стороны США.

«Все остальные дистанцировались войти в коалицию, отказались и всячески адресуют призывы к США: ни в коем случае не идти дальше и от каких-то дальнейших шагов воздержаться. Скорее всего, и Байден постарается сделать все, чтобы конфликт дальше не пошел. Америке сейчас это крайне невыгодно, потому что она уже имеет достаточно проблем, связанных с сектором Газа. Сейчас, если запылает весь регион, то придется этим заниматься.

На подходе конфликт вокруг Тайваня, ну и не забудем о том, что продолжается достаточно серьезный конфликт, связанный с Украиной. Так что многовато для Вашингтона. Тяжело будет держать под контролем эти горячие точки одновременно, да еще и каким-то образом участвовать поставками вооружений», — добавил собеседник.

Так что Байден постарается не допустить дальнейшей эскалации, но события уже выходят из-под его контроля. Как дальше ответят йеменские хуситы — знают только они.

Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Конфликт цивилизаций и застарелая проблема

Как отметил собеседник «360», противостояние нельзя назвать конфликтом бедных и богатых, хотя в какой-то степени так и есть. Хуситы богатством не блещут, и многолетняя гражданская война на их территории с внешним вмешательством обездолила очень многих.

Но все-таки в целом арабский Восток достаточно благополучен экономически, и это скорее конфликт цивилизаций. США наталкиваются на ту проблему, которую в значительной мере создали сами. Они пытаются весь мир построить по своему стандарту, по своим правилам, а многие государства эти правила неохотно принимают, не готовы встраиваться в те шаблоны, которые Вашингтон так активно навязывает. Попытка сделать мир однополярным уже провалилась, мы видим только рецидивы. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Застарелая проблема Ближнего Востока связана с тем, что не решен вопрос с созданием палестинского государства. Палестинцы остаются «безгосударственным народом», несмотря на то, что их миллионы. По словам Станкевича, США пожинают плоды того, что долгое время они никак не давали продвинуть эту тему. Для решения проблемы страна сделала мало, а вот для обострения ситуация — постаралась.

«Они могут столкнуться не только с ударами по американским военным объектам на Востоке, но с волной нового терроризма. И британцам, которые тоже участвовали в военной атаке, есть чего опасаться, им необходимо сейчас подумать о какой-то самозащите», — подчеркнул политолог.

РИА «Новости»

Не играйте с огнем

Другие страны из этой коалиции в конфликте участвуют пассивно. Станкевич отметил, что и для них есть угроза, связанная с тем, что значительная сила исламистского экстремизма рассеяна по миру, в том числе и по Европе.

Играть с этим огнем ни в коем случае нельзя. Есть только надежда, что кроме авиа- и ракетных ударов дипломатические меры будут предприняты. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Безнаказанность США

Вести себя подобным образом с другими странами — бомбить чужие территории — могут только Штаты. Как заметил Станкевич, вместо того, чтобы решить проблему через Совбез ООН, американцы созвали коалицию и нанесли ракетно-бомбовый удар по Йемену. Политолог вспомнил также о том, что США хотят конфисковать российские активы, что тоже незаконно.

«Соединенные Штаты сейчас пытаются придать вид законности конфискации замороженных российских суверенных активов в размере порядка 300 миллиардов долларов, упрекая Россию в том, что вот она участвует в конфликте на территории Украины. Вот представьте себе, США вне каких-либо правовых международных рамок наносят удар по Йемену. Теперь другие страны могут ссылаться на прецедент и пытаться как-то замораживать и конфисковывать американские активы. Ситуация достаточно зеркальная. И опять появляется вопрос почему одним можно, а другим нельзя?» — удивился аналитик.

Станкевича возмутило, что Штаты позволяют себе такие вещи, а другим это не только запрещают, но и грозят санкциями, конфискациями и прочим. По мнению эксперта, необходимо установление нового справедливого миропорядка. Это вопрос становится все более актуальным, иначе мир может расколоться, и кто угодно и где угодно будет наносить удары и конфисковать активы.

Этого допустить нельзя. Мы скатимся к тому, что мир превратится в джунгли, где прав тот, у кого больше силы. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

США и Великобритания в ночь на 12 января обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Так западный мир ответил на разрушение своих логистических цепочек из-за нападений на корабли в Красном море. Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену.