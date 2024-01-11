Мир 11 января 2024, 13:33 Начались слушания дела о геноциде Израиля в Гааге Международный суд ООН начал рассмотрение дела о геноциде Израиля по иску ЮАР РИА «Новости»

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В Международном суде ООН в Гааге начались слушания дела о геноциде Израиля, сообщило РИА «Новости». Суд рассмотрит обращение Южной Африки, попросившей принять срочные «временные меры».

Слушания будут проходить 11 и 12 января. Присутствует многочисленная делегация Израиля, которой предстоит выступить 12 января. В первый день состоится выступление южноафриканской делегации, насчитывающей свыше 20 человек. Судебная коллегия включает 15 судей.

По данным агентства, представитель делегации ЮАР Висумузи Мадонсела обвинил Израиль в проведении политики «апартеида» во отношении палестинцев. Он напомнил, что еврейское государство еще с 1948 года «систематически перемещает и разделяет» народ Палестины.

Ранее стало известно, что Израиль отказался от сотрудничества с Международным уголовным судом при расследовании военных преступлений в секторе Газа. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор аргументировал эту позицию тем, что его страна «защищает права своих граждан и борется с терроризмом».