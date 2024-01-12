Мир 12 января 2024, 13:21 Хуситы озвучили число ударов американских и британских военных по Йемену Представитель хуситов Сариа: США и Великобритания 73 раза ударили по Йемену Nieyunpeng/Xinhua/globallookpress

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США и Великобритания атаковали четыре провинции Йемена, под удар попала и столица государства. Всего военные 73 раза обстреляли страну, заявил представитель вооруженных сил движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, английская и американская армии ударили по провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. Жертвами атаки стали пять человек, шесть повстанцев получили ранения.

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«Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики», — указал Сариа.

США и Великобритания в ночь на 12 января обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад предупредил, что боевики продолжат отстаивать свою позицию по Палестине.

Он добавил, что с помощью ударов Белый дом и руководство Великобритании попытались отвлечь внимание мировой общественности от ситуации в секторе Газа.