Важное 12 января 2024, 13:21 Россия осудила удары США по Йемену Песков заявил, что США не имеют права атаковать объекты в Йемене Xinhua/globallookpress

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Россия осудила удары США и Великобритании по объектам в Йемене. Принятая резолюция не предоставляет никакого права на атаки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Страны, которые ударили по Йемену, попытались подвести международную правовую основу под свои действия, отметил официальный представитель Кремля. Однако такой шаг не увенчался успехом, так как резолюция не дает право наносить удары.

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«И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — отметил Песков.

США и Великобритания в ночь на 12 января обстреляли объекты в четырех провинциях Йемена. Американский лидер Джо Байден назвал атаки ответом на угрозу свободе судоходства.

Ударами по Йемену США и Великобритания пытаются отвлечь внимание от атак Израиля в секторе Газа, считает член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад. По его словам, англосаксы пожалеют об ударах по Йемену.