Эксклюзив 12 января 2024, 16:09 Когда заканчиваются слова, начинается пальба. Политический советник — об ударах Запада по Йемену Советник Маркелов: Йемену досталось от Запада из-за проблем с логистикой Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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Ударив по Йемену, западный мир ответил на разрушение своих логистических цепочек из-за нападений на корабли в Красном море, объяснил в интервью «360» политический советник Сергей Маркелов. По его мнению, тенденция на расширение региональных вооруженных конфликтов продолжится.

Из-за нападений в Красном море западные корабли стали менять маршруты, пояснил он. В итоге их логистические цепочки увеличились в несколько раз. Это, по словам Маркелова, неудобно и дорого.

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«Американцы в ответ начали бомбить источники, откуда летит то, что им мешает», — пояснил он.

Западу лучше «закатать их в асфальт», чем ежедневно переплачивать, повышать стоимость и сырья, и нефти, добавил он.

Переговорные площадки рассыпались

По словам Маркелова, тенденция на увеличение региональных конфликтов очевидна. Постепенно она будет нарастать. Сейчас стороны расценивают вооруженное противостояние как единственный доступный сценарий, поскольку возможность договоров они не рассматривают, подчеркнул он.

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Договорные сценарии сегодня отложили в сторону. Имеются в виду политические и переговорные. Ни одна из сторон не верит в серьезность еще пару-тройку лет назад худо-бедно, но функционирующих переговорных мировых площадок, где можно было остановить вооруженный конфликт. Сергей Маркелов политический советник

Выяснить отношения и разобраться с претензиями раньше можно было в Совете безопасности ООН. Теперь, по словам эксперта, страны утратили эту возможность. С кризисом столкнулись и другие переговорные площадки. Речь идет о конфликтах Китая и Тайваня, России и Украины, Латинской Америки. В качестве еще одного примера Маркелов привел ситуацию между Азербайджаном и Арменией, лидеры которых «носятся по всему миру», чтобы «хоть где-то договориться».

Понимаете саму абсурдность происходящего? Две соседние страны <…> не могут собраться в Баку или Ереване и договориться об условиях заключения мирного договора. Они летают по всему миру и там пытаются договориться. Сергей Маркелов политический советник

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Позиция России

Маркелов предположил, что Россия будет на стороне тех стран, на которые Запад давит под предлогом антитеррористических мероприятий. Власти страны и сейчас помогают другим государствам для сохранения их безопасности, выступая за мирных жителей, напомнил он.

«Мы за безопасность в любой стране мира, которая страдает от того, что ее „мочат“ американцы или Израиль», — заключил Маркелов.