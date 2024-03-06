Мир 06 марта 2024, 16:02 Миллиардер на пути к большой игре. Маск может стать донором для Трампа Политолог Оленченко отметил, что Илон Маск может себя проявить в политике Телеканал «360»

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Экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска: уж больно неравные предвыборные бюджеты у 45-го и 46-го президентов США. Не исключено, что хозяин SpaceX поможет республиканцу — это откроет путь в политику и ему самому.

Трамп ищет помощи у Маска

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 3 марта встретился в Палм-Бич, штат Флорида, с миллиардером Илоном Маском. Вероятно, политик рассчитывал на финансовую поддержку своей президентской кампании, предположила газета The New York Times.

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Помощь основателя SpaceX может оказаться довольно кстати: бюджет предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена составляет 130 миллионов долларов, тогда как у Трампа он в 10 раз меньше. Состояние самого Маска оценивается в 192 миллиарда — он третий богатейший человек в мире, напомнил Bloomberg.

Ранее Маск поддерживал и республиканцев, и демократов, также он не раз желал поражения Байдену. Однако и с Трампом у миллиардера тоже были трения. Последний раз в 2022 году экс-президент США обвинил бизнесмена в вымаливании государственных субсидий. Дело закончилось взаимными оскорблениями, писал Reuters.

Гений, миллиардер, шутник

Трамп и Маск сходятся во мнении по многим вопросам: оба не любят Байдена, уверены, что с Россией лучше дружить, не видят смысла в НАТО. Однако главу SpaceX нельзя назвать оппозиционером: его компании имеют контракты с госструктурами США, сам он не отказывается лично консультировать Белый дом.

Маск публично выступал за прекращение российско-украинского конфликта и не единожды утверждал, что главное препятствие в переговорах России и Украины — финансовая помощь ВСУ от Евросоюза и США. При этом сам бизнесмен по-прежнему обеспечивает украинскую армию связью посредством спутников Starlink.

Миллиардер известен своими щедрыми, хоть и эксцентричными жестами. Например, осенью прошлого года он предложил владельцам «Википедии» миллиард долларов за смену названия на другое — созвучное нынешнему, но не слишком приличное.

Маск сможет стать политиком

Маск сильно отличается от своих соседей по клану миллиардеров — те чаще всего предпочитают публично не высказываться на темы актуальных международных проблем, отметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Делает Маск это спонтанно, по принципу «накипело на душе», или это подготовка общественного мнения? Думаю, что вторая версия наиболее вероятна. Глава SpaceX и Tesla интересуется общественно-политическими вопросами. У него есть своя собственная точка зрения. Владимир Оленченко

Политолог напомнил, что Маск по характеру — натура творческая. Он отличается неординарным подходом к любым вопросам. Ведь в отличие от других богачей, третий богатейший человек планеты не просто удачливый бизнесмен: ранее он хорошо показал себя в IT-сфере.

«Объективно — способности у него есть и он может проявить себя в политике. Сейчас он, похоже, показывает свои симпатии не столько кандидату на пост президента США Дональду Трампу, сколько Республиканской партии. Видимо, и сам Маск пользуется наибольшей популярностью среди республиканцев», — предположил Оленченко.

Он добавил, что подтвердить эту версию может простой мониторинг акционеров компаний Маска — достаточно посмотреть, к какому политическому курсу они тяготеют.