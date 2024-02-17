Мир 17 февраля 2024, 10:07 Маск определил судьбу украинского конфликта одним словом Маск согласился, что мирным переговорам по Украине мешает помощь ЕС и США Global Look Press

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Основатель компаний Space X и Tesla, американский миллиардер Илон Маск коротко прокомментировал пост информационного канала Wall Street Silver в соцсети X (бывший Twitter) о тупике в украинском конфликте. Он подтвердил, что единственной помехой началу мирных переговоров стало непрекращающееся финансирование Украины с стороны ЕС и США.

«Верно», — написал Маск под публикацией с таким мнением.

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Предприниматель согласился и с точкой зрения о том, что Россия хочет только оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины. Ресурсов, чтобы вернуть их под свой контроль, у Украины попросту не хватит.

Маск уже говорил, что не стоит ждать поражения президента России Владимира Путина в украинском конфликте. Американским конгрессменам он напоминал, что ВСУ не помогут ни поставки вооружений, ни выделяемые средства.