22 февраля 2024, 04:52
Илон Маск тайно посещал Белый дом, но не для встречи с Байденом
NBC News заявил о тайном визите Илона Маска в Белый дом в 2023 году
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск совершил секретный визит в Белый дом в 2023 году. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях.
«Маск <…> нанес визит 13 сентября», — сказано в публикации.
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По данным Белого дома, владелец соцсети X обсудил с государственными деятелями тему искусственного интеллекта. Это был его первый визит с тех пор, как Джо Байден стал лидером Штатов. При этом с главой государства бизнесмен не виделся.
«Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена — прим. ред.)», — заявили журналисты.
В телеканале отметили, что когда президентами Америки были Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер много раз приходил в Белый дом.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. По его словам, «они только начали свою охоту».
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