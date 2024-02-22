Мир 22 февраля 2024, 04:52 Илон Маск тайно посещал Белый дом, но не для встречи с Байденом NBC News заявил о тайном визите Илона Маска в Белый дом в 2023 году Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск совершил секретный визит в Белый дом в 2023 году. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях.

«Маск <…> нанес визит 13 сентября», — сказано в публикации.

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По данным Белого дома, владелец соцсети X обсудил с государственными деятелями тему искусственного интеллекта. Это был его первый визит с тех пор, как Джо Байден стал лидером Штатов. При этом с главой государства бизнесмен не виделся.

«Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена — прим. ред.)», — заявили журналисты.

В телеканале отметили, что когда президентами Америки были Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер много раз приходил в Белый дом.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. По его словам, «они только начали свою охоту».