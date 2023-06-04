Мир 04 июня 2023, 15:52 Ракета-носитель SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников SpaceX: ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Unsplash

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту 4 июня с очередной партией из 22 мини-спутников, которые пополнят орбитальную группировку интернет-покрытия системы Starlink. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

Falcon 9 запустили с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Это 88-й по счету пуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

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Ранее ракета SpaceX стартовала на орбиту с 56 интернет-спутниками 14 мая. Позже Ракета-носитель Falcon 9 отправилась к МКС с кораблем Crew Dragon и экипажем. Командиром стала экс-астронавт NASA Пегги Уитсон. Она уже совершила четыре космических полета на МКС.

Ранее американская компания по производству космической техники SpaceX Илона Маска запустила сверхтяжелую ракету Starship с космодрома в Техасе. Однако во время испытательного полета несколько двигателей вышли из строя, ракета взорвалась.