01 февраля 2024, 21:24
Российские военные «Ланцетом» уничтожили терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо: российские военные «Ланцетом» уничтожили терминал Starlink ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили «Ланцетами» три танка, боевую бронированную машину, три позиции артиллерии, пусковую установку БПЛА и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов, пусковую установку беспилотников и станцию контрбатарейной борьбы ВСУ.
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FPV-дроны поразили лодку и три пункта временной дислокации личного состава противника. Общие потери ВСУ за сутки, по словам Сальдо, составили до 60 человек.
Ранее Сальдо рассказал о заградотрядах в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинские военнослужащие расстреливали сослуживцев, пытающихся сдаться в плен. Поэтому многие мобилизованные идут воевать «под дулом автомата».
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