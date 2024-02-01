Спецоперация 01 февраля 2024, 21:24 Российские военные «Ланцетом» уничтожили терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении Сальдо: российские военные «Ланцетом» уничтожили терминал Starlink ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили «Ланцетами» три танка, боевую бронированную машину, три позиции артиллерии, пусковую установку БПЛА и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов, пусковую установку беспилотников и станцию контрбатарейной борьбы ВСУ.

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FPV-дроны поразили лодку и три пункта временной дислокации личного состава противника. Общие потери ВСУ за сутки, по словам Сальдо, составили до 60 человек.

Ранее Сальдо рассказал о заградотрядах в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинские военнослужащие расстреливали сослуживцев, пытающихся сдаться в плен. Поэтому многие мобилизованные идут воевать «под дулом автомата».