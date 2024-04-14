Мир 14 апреля 2024, 03:59 Иран выпустил по Израилю около 150 ракет АВС News: армия Ирана в ходе атаки выпустила около 150 ракет по Израилю РИА «Новости»

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Иран в рамках своей атаки на Израиль выпустил уже около 150 ракет. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил еще 70 ракет. Ранее стало о запуске 80, таким образом, общее число ракет достигло 150», — указали в сообщении.

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Израильская радиостанция Kan сообщила, что Иран запустил беспилотник в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля привели в боевую готовность системы обороны и нападения. В небо запустили десятки самолетов, также ведется тесная координация с американскими партнерами.

В первых числах апреля армия Израиля нанесла удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал нанести ответный удар по негражданским лицам.