Мир 14 апреля 2024, 09:17 Байден заявил о мастерстве военных США, сбивших почти все ракеты и дроны Ирана Байден: США сбили почти все ракеты и дроны Ирана во время атаки на Израиль Global Look Press

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Президент США Джо Байден заявил, что американские военные помогли Израилю сбить почти все ракеты и БПЛА, запущенные Ираном. Он добавил, что на прошлой неделе в регион перебросили дополнительные силы. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

Байден также отметил мастерство американских военных. Американский лидер подчеркнул, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Со своей стороны израильские военные продемонстрировали способность отражать атаки противника, подытожил он.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не хотят вступать в конфликт с Ираном. При этом американские военные будут поддерживать Израиль, защищая его от атак.

Тегеран нанес массированный удар по Израилю баллистическими ракетами в ответ на атаку 1 апреля по посольству Ирана в Сирии, при которой погибли офицеры КСИР.