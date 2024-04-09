Эксклюзив 09 апреля 2024, 19:43 Третий лишний. Лавров и Ван И оставили США за скобками многополярного мира Китаист Санакоев: КНР не позволит США указывать, как дружить с Россией Chen Bin / XinHua / Global Look Press

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Треугольник интересов между Россией, Китаем и Соединенными Штатами весьма красноречиво показал себя во время интересного взаимодействия трех государств, каждое из которых — центр многополярного мира. Пекин с небольшим пересечением принял у себя сначала американского министра финансов Джанет Йеллен, а затем — главу российского МИД Сергея Лаврова. Разница, так сказать, налицо. О дипломатических сигналах — в материале «360».

Но ты просишь без уважения

В день прибытия Сергея Лаврова в Пекин Дженет Йеллен решила выступить с открытой угрозой в адрес китайской стороны: рост торговых связей между Россией и КНР действует американцам на нервы, поэтому главу Минфина США уполномочили перейти на угрозы.

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«Любые банки, которые содействуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения в российскую оборонно-промышленную систему, подвергают себя риску американских санкций», — процитировало Йеллен информагентство Bloomberg.

Глава Минфина США Джанет Йеллен / Global Look Press

Журналисты издания добавили, что всю поездку министр финансов усиленно ругала Китай. Если не за связи с Россией, то за чересчур разогнавшееся производство, способное при желании потопить целые рынки.

«Вашингтон считает чрезмерными инвестициии в производство, особенно в новые технологии экологически чистой энергетики, чтобы компенсировать проблемный сектор недвижимости и слабый внутренний спрос», — сообщил Bloomberg.

По данным СМИ, в американском казначействе уверены: китайская сторона очень спокойно реагировала на поток претензий Джанет Йеллен только потому, что у США есть определенное влияние на более слабые секторы китайской экономики. Но дело, как водится, не только в этом.

Джанет Йеллен и премьер Госсовета Китая Ли Цян / Global Look Press

Санкции, безопасность, Украина: что обсудил Лавров в Китае

Не в китайской дипломатической традиции реагировать на неприятности мгновенно и эмоционально. Вместо резких ответов 77-летней Йеллен Китай может действовать в совершенно других направлениях. Например, усилить связи с Москвой.

Только ленивый в соцсетях и СМИ не обратил внимания: Сергея Лаврова (который, к слову, прибыл в Пекин без галстука, так сказать, по-дружески) встречали подчеркнуто тепло и торжественно, с красной дорожкой на трапе самолета, тогда как отношение к Йеллен было скорее просто базово вежливым.

Пока западный мир вовсю празднует (было бы что) 75-летие образования НАТО, Россия и Китай празднуют тот же солидный возраст российско-китайских дипломатических отношений, которые сами по себе на современном этапе выглядят как противоядие Североатлантическому альянсу. Да, за 75 лет произошло много хорошего и плохого, но важно то, в какой точке диалога Москва и Пекин находятся именно сейчас, когда мир неизбежно меняется у нас на глазах.

Если верить заявлениям Лаврова и его китайского коллеги Ван И, то лучшего момента для расширения сотрудничества не найти.

Во-первых, Россия и Китай намерены противопоставить пресловутому санкционному «двойному сдерживанию» США и Европы такое же «двойное противодействие». Ван И заявил, что обе страны вместе выступят против политики силового давления и попыткам подорвать глобальные цепочки поставок.

Во-вторых, министры сошлись во мнении, что к союзу Пекина и Москвы по поводу евразийской безопасности пора подключать другие страны, особенно на фоне того, как НАТО безо всякого стеснения снова сунулся в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В-третьих, (и это уже совсем приятно) КНР не собирается поддерживать любые инициативы с плохо налепленным ярлыком «мирные», если они не учитывают интересов российской стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, 9 апреля 2024 года / РИА «Новости»

«Китай поддерживает проведение в установленном порядке международной мирной конференции, признанной обеими сторонами — Россией и Украиной — и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов», — заявила на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин по итогам переговоров Ван И и Сергея Лаврова.

Также во многих СМИ муссируется возможность визита Владимира Путина в Китай в мае — если это произойдет, зарубежная поездка станет для российского лидера первой после переизбрания в марте. Естественно, по существу по этому поводу пока ничего не говорят. Но на встрече с Лавровым китайский лидер Си Цзиньпин привет Путину передал.

«Друг прибыл! Его встретят хорошим вином»

Что характерно, в китайском сегменте интернета пересекшиеся визиты Джанет Йеллен и Сергея Лаврова тоже восприняли вполне определенным образом: ничего добрее эпитета «американская старуха» глава Минфина США чаще всего не удостаивалась, а министра иностранных дел России восприняли как друга.

«Разве не радостно встретить друга, прибывшего издалека?» — процитировал одну из главных книг конфуцианства «Лунь юй» («Суждения и беседы») пользователь сайта «Гуаньча».

Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев объяснил, что треугольник отношений России, Китая и США давно перестал быть равносторонним: Пекин и Москва тянутся друг к другу значительно сильнее, чем кто бы то ни было из них к Вашингтону. При помощи Джанет Йеллен китайцам попытались «погрозить пальцем».

«Это неприемлемо для КНР — никто не будет указывать, с кем сотрудничать. Отношение США к миру с позиции самопровозглашенного мирового жандарма не устраивает Китай, который стремится к многополярному миру, более справедливому, не зависящему от одного центра», — рассказал Санакоев «360».

А вот с Москвой у Пекина все идет очень гладко. Пример тому — подскочившие показатели торговли, которые уже превысили прогнозы на 2024 год.

Мы видим развитие в высокотехнологичных областях: ИИ, освоение атома и космоса, лунная программа. Я уже не говорю об энергетике, где Китай — крупнейший потребитель, а Россия — крупнейший производитель, что мультиплицирует, конечно, наши усилия для развития. Сергей Санакоев

В этом контексте украинский вопрос не просто не портит отношений, а в определенном смысле демонстрирует, как важно странам Евразии держаться вместе.

«Запад не собирается рассматривать Украину в контексте всеобщей безопасности. Все помнят, с чего это пошло: начинала не Россия, она желает завершить конфликт, который Запад начал фактически в 90-е, расширяя НАТО, а потом превратив Украину в оголтелый террористический проект против России, готовый пойти на все. Китай отлично понимает это», — заключил эксперт.