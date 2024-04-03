Мир 03 апреля 2024, 19:23 Юбилейный прогрев. США и Европа собрались реформировать НАТО? США и страны Европы собрались реформировать НАТО после 75-летнего юбилея Global Look Press

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Новые (относительно) маркетинговые технологии проникли в мировую политику достаточно широко. Вот и сейчас особо внимательные могут наблюдать, как главы внешнеполитических ведомств стран — локомотивов НАТО устраивают своей аудитории то, что можно назвать «прогревом». Они пытаются ненавязчиво подготовить общественность к неизбежному: в год 75-летнего юбилея Североатлантический альянс должен начать меняться. Как и в каком направлении, размышлял «360».

Смешанные сигналы

Два важных заявления сделали примерно в одно и то же время. С одной стороны — госсекретарь США Энтони Блинкен дал интервью французскому телеканалу LCI, обсудив роль НАТО в мире, украинский кризис и палестино-израильский конфликт.

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С другой — на страницах американского издания Politico главы МИД Франции, Германии и Польши (тот самый Веймарский треугольник) появилась программная статья, тоже о НАТО и Украине. Тональность у заявлений очень разная.

Оба содержат в себе стандартные для западных властей слова о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», неизбежном проигрыше России, нарушении мирового порядка — и прочие используемые Штатами и Европой присказки. Но даже с учетом этого динамика в отношениях между США и европейскими странами поменялась: по сравнению с тем, что представили общественности Анналена Бербок, Стефан Сежурне и Радослав Сикорский, интервью Блинкена — самая что ни на есть «голубиная» риторика.

Наиболее заметный пример — обсуждение любимой западной страшилки о том, что Россия может напасть на страны Балтии. Блинкен уклончиво отметил, что само наличие пресловутой пятой статьи устава НАТО гарантирует, что никаких боевых действий в странах альянса не будет.

«Я не думаю, что в интересах Путина расширять конфликт, особенно с членом НАТО или против него», — поделился госсекретарь США.

Сравните это с заявлениями на ту же тему от европейских коллег Вашингтона.

«Мы не должны заблуждаться: сегодня Украина подвергается нападению, а завтра это может быть какая-то другая часть Европы. И в обозримом будущем Россия не прекратит свою агрессивную и империалистическую политику», — следует из коллективного воззвания глав МИД Германии, Франции и Польши.

Французский интервьюер всеми силами тянул из Энтони Блинкена, во-первых, конкретику, а во-вторых — более агрессивные выпады против России. В обоих случаях госсекретарь ограничивался довольно непривычными для США формулировками.

Например, журналист LCI напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку контингента на территорию Украины, и спросил, не последуют ли Штаты этому примеру в случае чего.

«Для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. <…> Это вопрос национальных интересов. Прямой конфликт с Россией не в наших интересах. Я не думаю, что это в интересах кого-либо из членов НАТО», — объяснил Блинкен.

Только в Европе так, кажется, не считают.

Чтобы в Европе был мир, необходимо остановить российский империализм. Из совместного заявления Анналены Бербок, Стефана Сежурне и Радослава Сикорского

Предтрамповская лихорадка НАТО

К чему же ведут все эти разговоры? Первый намек — в интервью все того же Блинкена, которого напрямую спросили, а не самоустранятся ли Соединенные Штаты из европейской системы безопасности, если к власти в конце года придет Дональд Трамп?

Блинкен ответил, что НАТО уже 75 лет (мы поняли, да), и все это время Америка продолжала поддерживать альянс, несмотря на смену политических партий у власти.

«Часто возникают опасения, когда происходят изменения в демократических странах, будь то Соединенные Штаты, будь то Франция, будь то любая демократическая страна, где правительство меняется каждые четыре года, каждые шесть лет или вроде того», — туманно заметил госсекретарь.

Значительно более определенно высказались министры Веймарского треугольника. Они почти в открытую объявили: НАТО будет меняться, сдвигая центр из Вашингтона обратно, в Старый Свет.

«США давно взяли на себя большую часть бремени, чем остальные члены нашего альянса. Но коллективная оборона — это наши коллективные усилия. В этом отношении мы подтверждаем важность более сильной и боеспособной европейской обороны», — заявили авторы статьи в Politico.

Бербок, Сикорский и Сежурне ставят перед европейской частью НАТО три основных задачи: следить за финансами и — по возможности — нарастить процент отчислений в альянс, наладить работу своего ВПК, вложиться в инновации. Как они это будут делать при своих же неподъемных зеленых ограничениях — загадка.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и генсек НАТО Йенс Столтенберг / IMAGO / Janine Schmitz / Global Look Press

На первый взгляд, эти два набора лозунгов (иначе заявления западного политического квартета назвать тяжело) противоречат друг другу. Но это впечатление обманчиво.

На деле в НАТО заранее начинается процесс, который вовсю расписывает на своих ралли все тот же Трамп: его угрозы выйти из Североатлантического альянса — чисто трамповский (что логично) призыв в оборонно-наступательном объединении что-то поменять.

Другой трамповский момент в этой истории — появление в лексиконе Энтони Блинкена понятия «национальные интересы», в которые не входят ни война с Россией, ни прямое участие американских солдат в украинском конфликте. США сигналят: кроме Европы, у нас еще куча дел — Ближний Восток, Китай, наконец-таки, южная граница.

Европа этот сигнал принимает с раздражением — отсюда истеричные ястребиные заявления министров иностранных дел, а также несдержанные вопросы журналиста LCI. Но отсюда и следование этому сигналу, в стиле инфлюенсеровского «прогрева» незадолго до запуска нового проекта. Просто под соусом коллективной безопасности перед лицом «врага».

Возможно, в не самом отдаленном будущем мы увидим по-настоящему милитаризованную Европу. В прошлый раз это кончилось паршиво…