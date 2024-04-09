Мир 09 апреля 2024, 09:09 Ван И назвал зрелыми отношения Китая и России Глава МИД Ван И: отношения России и Китая становятся более зрелыми РИА «Новости»

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Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова передало РИА «Новости».

«За прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными», — прокомментировал высокопоставленный китайский дипломат.

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Пресс-конференция с участием министров проходит в Пекине, куда Лавров прибыл накануне. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе предстоящие встречи лидеров России и Китая. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся до конца 2024 года как минимум дважды — в июне и октябре — на саммитах ШОС и БРИКС.

Китайская сторона поддерживает стабильное развитие России под управлением переизбранного на пост главы государства Владимира Путина, заявил Ван И.