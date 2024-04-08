Власть 08 апреля 2024, 04:16 Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пекин для обсуждения «горячих тем» Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пекин РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В Пекине Лавров проведет встречу с китайским коллегой Ван И. В планах — обсуждение таких вопросов, как сотрудничество двух стран, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати».

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Кроме того, министры затронут в беседах региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В МИД РФ накануне заявили, что в ходе встречи российской и китайской сторон запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов.

Ранее Лавров рассказывал, что Украина оказалась в патовой ситуации не из-за России. Он напомнил, что российская сторона не раз показывала готовность договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.