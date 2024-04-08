Мир 08 апреля 2024, 22:21 Последнее американское предупреждение. США пригрозили Китаю из-за ржавого корабля Востоковед Котков: США подогревают территориальные споры Китая в Тихом океане Global Look Press

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Вашингтон продолжает заниматься любимым делом — проникает в забытые богом уголки земного шара, чтобы влезть со своим очень важным мнением по поводу чужого территориального спора. В этот раз ушки Белого дома обнаружились в давнем соперничестве Филиппин, союзных американцам, и КНР. Как крохотную мель в Южно-Китайском море попробовали превратить в занозу в китайском подбрюшье, разбирался «360».

Как Китай и Филиппины делили острова Спратли

«Сьерра-Мадре» — так называется главный герой этой истории, старый ржавый военный корабль американского производства, давным-давно выкупленный Филиппинами у Штатов. В 1999 году филиппинские ВМС крепко посадили посудину на мель — стратегически важную мель в районе островов Спратли.

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Китаю, который через Тайвань условно контролирует самый крупный местный атолл, это, естественно, не понравилось. Иметь американских ставленников прямо рядом с Тайванем Пекину не хотелось. Однако «Сьерра-Мадре» с тех далеких пор не сдвинулась с мели ни на сантиметр.

Дело, конечно, не в военном корабле как таковом. А в том, что на его борту регулярно несут службу филиппинские морские пехотинцы. Да, они служат на корабле, сидящем на мели. Ротация людей проходит каждый месяц, к сидельцам «Сьерра-Мадре» привозят все необходимое, а морпехи держат район, так сказать.

Подплывающие корабли китайская сторона не жалует. Их регулярно окатывают из водометов, привычно требуя людей больше не подвозить, а корабль убрать в известном направлении.

J Gerard Seguia / Xinhua / Global Look Press

В октябре прошлого года около «Сьерра-Мадре» произошел неприятный инцидент. Китайский военный корабль подошел к филиппинскому столь близко, что произошло столкновение. В феврале того же 2023 года патрульный корабль, по жалобам властей Филиппин, начал слепить и «Сьерра-Мадре», и суда, подвозившие провизию, лазером.

За 2022-й Манила подала примерно две сотни дипломатических протестов по поводу поведения Китая. Стоит ли говорить, что филиппинские и китайские моряки безо всякой «Сьерра-Мадре» продолжают играть друг у друга на нервах.

«Сьерра-Мадре»: американский след

При чем тут США, если не считать, что «Сьерра-Мадре» построили на американских верфях? Дело в том, что Филиппины и Штаты имеют договор о взаимной обороне, распространяющийся и на флот. В случае серьезного нападения на филиппинское судно Вашингтон вынужден будет реагировать. По крайней мере, как сообщила газета Financial Times, об этом в частном порядке китайской стороне заявил глава американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино.

Более того, во время грядущего саммита с японским премьером Фумио Кисидой и филиппинским президентом Фердинандом Маркосом — младшим лидер США Джо Байден собирается предъявить Китаю последнее американское предупреждение.

Китаю следует пересмотреть свою тактику, иначе он рискует столкнуться с серьезным ответом. источник FT в американском правительстве

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков объяснил в разговоре с «360», что у Манилы тут роль, право слово, незавидная. Это живой повод уколоть КНР с помощью территориального спора за драгоценные острова, в котором, кстати, помимо Филиппин, участвуют Вьетнам, Малайзия и Бруней.

J Gerard Seguia / Xinhua / Global Look Press

«Такая уж историческая судьба Филиппинам — быть всю жизнь от кого-то зависимыми. Сначала это испанская колония, потом заморское владение США, потом самоуправляющаяся территория США, потом японская оккупация. Затем — независимая страна под очень плотным влиянием Штатов», — напомнил востоковед.

Он заверил, что серьезной эскалации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидать в ближайшее время все-таки не стоит: Штаты не вмешаются в китайско-филиппинские разборки вокруг ржавой посудины, пока не будут задеты американские жизненно важные интересы.

По мнению эксперта КГ «Полилог» и политконсультанта Руслана Андреева, если эскалации и не планируется, то нельзя отрицать, что Штаты так или иначе перенацелились с европейского «фронта работ» по расшатыванию мира в свою пользу на азиатский.

Один из ярчайших сигналов — назначение на должность заместителя госсекретаря США эксперта по Индии и Китаю Курта Кэмпбелла вместо знаменитого эксперта по печенькам на Майдане Виктории Нуланд.

«Одна из главных причин заключается в том, что „китайская угроза“ в плане борьбы за глобальное первенство гораздо опаснее, чем „российская угроза“. Это касается экономики, человеческого ресурса, цифрового потенциала. В американском обществе от Украины сильно устали. Чтобы пробить ее госфинансирование, приходится объединять пакеты помощи с Израилем. Переориентирование на Китай выглядит менее незнакомым избирателю, может больше видеться как угроза», — объяснил политконсультант.

Тем не менее, по мнению Андреева, Пекин все-таки может при определенных условиях пойти ва-банк и разворошить все спорные вопросы в Южно-Китайском море — от островов Спратли до Тайваня. Но для этого, во-первых, должен появиться гигантский инфоповод, во-вторых, необходимо существование сразу нескольких довольно заметных кризисов в других частях света.

«В мире должно идти несколько других конфликтов: Израиль — Палестина, хуситы, чтобы силы США были рассредоточены, и им пришлось выбирать, куда направлять свои силы», — заключил эксперт.