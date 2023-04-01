Эксклюзив 01 апреля 2023, 20:35 Основная борьба развернется между ФРГ и Британией. Кто займет место генсека НАТО Политолог Михайлов: за пост генсека НАТО будут бороться фон дер Ляйен и Уоллес РИА «Новости»

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После того, как НАТО окончательно определится с уходом нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, основное противостояние за это кресло развернется между двумя кандидатами. Это Урсула фон дер Ляйен, которая пока занимает пост главы Еврокомиссии, и нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Такое мнение в беседе с «360» высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

На мой взгляд, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн недостойна быть генсеком НАТО. У нее недостаточно профессионального опыта для этого. С другой стороны, это же Европа, где мы видим, как люди, которые пасли коз и были фермерами, возглавляют какие-нибудь комиссии по обороне Европарламента и так далее. Там все катится в пропасть.

Да, фон дер Ляйен была министром обороны Германии, но чего она добилась? Ее хвалили в немецкой прессе, она делала какие-то поблажки военнослужащим. А по итогу немецкая армия оказалась полностью не готова к отражению внешней агрессии.

Военная техника устарела. Часть — в небоеспособном состоянии. Закупок вооружений не проводилось. Словом, уровень бундесвера при ней резко упал. А сейчас ее пытаются поставить на пост генсека НАТО.

Я, на самом деле, уже ничему не удивляюсь. Среди возможных претендентов на этот пост — три женщины и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В его случае тоже сложно говорить о каком-то профессионализме. Однако, как мне кажется, блок все-таки должен возглавлять мужчина.

Если выберут эстонского премьера Кайю Каллас, весь мир будет хохотать. Кандидатку из Канады (вице-премьер Христя Фриланд — прим. ред.), по моему мнению, тоже навряд ли поставят на эту должность. Так что основное противостояние будет между фон дер Ляйен и Уоллесом.

В любом случае нужно понимать, что политика НАТО по отношению к России не изменится. Фон дер Ляйен весьма враждебно настроена к Российской Федерации, выступала с достаточно жесткими антироссийскими высказываниями. С этой точки зрения блоку нужен человек с такими взглядами, учитывая линию альянса. Так или иначе, он все равно действует по указанию Соединенных Штатов Америки.

Правда, мне сложно представить, как будут прислушиваться к мнению фон дер Ляйен, например, турецкие генералы. Люди, которые имеют колоссальный боевой опыт, которые знают, почем фунт лиха. И вот они вдруг должны как-то подчиняться женщине, которая не является профессионалом в этой сфере.