Мир 07 марта 2023, 11:23 Урсулу фон дер Ляйен заподозрили в желании занять пост генсека НАТО Repubblica: Урсула фон дер Ляйен рассчитывает занять пост генсека НАТО РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает на пост генерального секретаря НАТО в случае, если ее не переизберут в ЕК. Об этом написала итальянская газета la Repubblica.

По данным издания, именно с таким настроем фон дер Ляйен едет в Канаду и США, чтобы пролоббировать свою кандидатуру. Авторы публикации отметили, что ее выдвижение стало бы «идеальным решением для американцев, потому что потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны».

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Между тем на пост председателя НАТО также метит бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на эту должность. По его словам, альянс сейчас как никогда силен и важен.

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Ранее действующий генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает 30 сентября. Он выразил надежду, что страны-участницы найдут ему достойную замену.