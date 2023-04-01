Мир 01 апреля 2023, 03:42 Главе ЕК предложили возглавить НАТО после Столтенберга — СМИ The Sun: глава Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может возглавить НАТО в октябре РИА «Новости»

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Ряд государств НАТО обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением возглавить альянс в октябре, когда свой пост покинет действующий генсек блока Йенс Столтенберг. Об этом написало издание The Sun.

Уточняется, что полномочия Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя ЕК закончатся в 2024 году. Не исключается, что Лондон может наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен.

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По мнению опрошенных газетой экспертов, в планах Великобритании указать на низкую эффективность работы политика на посту главы Минобороны Германии, который она занимала с 2013 по 2019 год.

НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, нового лидера назначают на основе консенсуса 30 стран, которые входят в альянс.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность и состояние экономики Евросоюза зависят от Китая. В налаживании отношений определяющее значение сыграет позиция КНР по конфликту на Украине.

При этом глава ЕК призвала провести «стресс-тест отношений», чтобы понять, от какой китайской продукции Евросоюз зависит больше всего, а также переоценить риски и сместить фокус.