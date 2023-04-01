Мир 01 апреля 2023, 13:38 Британия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО The Sun: Британия может возражать против кандидатуры фон дер Ляйен на пост генсека НАТО РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО. Несколько стран — членов Североатлантического альянса предложили ее кандидатуру, но, скорее всего, среди них нет Соединенного Королевства. Об этом написала газета The Sun.

Издание предположило, что британская сторона, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен. Причина — ее «плохой послужной список» на посту главы Минобороны Германии. Она занимала эту должность с 17 декабря 2013 года по 17 июля 2019-го.

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Опрошенные газетой эксперты указали, что работа политика имела низкую эффективность.

Кроме фон дер Ляйен, на должность генсека НАТО претендуют министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Эстонии Кая Каллас и вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Главе ЕК предложили возглавить НАТО после действующего генсек Альянса Йенса Столтенберга.