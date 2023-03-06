Мир 06 марта 2023, 23:25 «Армия устарела 15 лет назад». Минобороны Британии признало острую необходимость замены военной техники Глава Минобороны Британии Уоллес: военная техника устарела и остро нуждается в замене РИА «Новости»

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Военная техника армии Великобритании «остро нуждается в замене», заявил министр обороны страны Бен Уоллес на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home. Проекты модернизации, по словам главы ведомства, следует ускорить из-за конфликта на Украине.

«Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене», — подчеркнул Уоллес.

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При этом министр выразил уверенность, что британские вооруженные силы получат деньги на реализацию проектов по модернизации армии.

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Британия отказалась поставлять на Украину современные истребители Typhoon, сославшись на то, что управление ими слишком сложное для украинской армии. Обслуживание самолетов требует особых навыков, которых нет у военных ВСУ.

При этом Уоллес рекомендовал ВСУ экономнее расходовать боеприпасы. Он признал, что русские ведут бой непривычно для армий Запада и НАТО, используя очень тяжелые боеприпасы с массированными артиллерийскими обстрелами.