Эксклюзив 18 февраля 2024, 15:09 Конец «социального государства». Германия выбрала путь на саморазрушение Блогер «Голос Мордора» сообщил о риске глубокой рецессии в ФРГ из-за Украины РИА «Новости»

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Рост самой мощной в Евросоюзе немецкой экономики практически прекратился, теперь начнется рецессия. Правительство страны избрало курс на поддержку киевского режима, но забыло о простых немцах, которые ежедневно ощущают на себе все издержки финансирования боевиков. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» сообщил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

В Германии заявили, что хотят увеличить военный бюджет страны до 3,5% ВВП. Задача крайне амбициозная, и министр обороны ФРГ Борис Писториус уже признал, что сделать это крайне непросто.

Но, скорее всего, социал-демократический военный министр Германии приуменьшил проблему. Потому что сделать это будет не то что непросто, а очень и очень сложно. И еще неизвестно, какие последствия для страны способно вызвать увеличение военного бюджета.

Экономика погрузится в рецессию

Торгово-промышленная палата Германии предупредила, что крупнейшая экономика Европы сократится на 0,5% в этом году. Счетоводы оттуда тоже крайне оптимистичны. Однако они руководствуются официальной статистикой по экономике страны, которую явно рисуют с той целью, чтобы не очень будоражить население. Помогает в этом и фондовый рынок, на котором можно торговать воздухом и надувать тот же ВВП столько, сколько нужно.

Но даже и там не дотягивают до необходимых значений, чтобы хотя бы показать какой-то минимальный экономический рост. Сейчас это является сверхзадачей.

«На земле» вообще происходит нечто колоссальное. Уже начались масштабные сокращения во многих производственных компаниях.

Только производитель шин и автомобильной химии Continental сократит более семи тысяч рабочих мест. Масштабные увольнения произойдут практически на все гигантах германской индустрии, в том числе автопроизводителях.

Бюджет государства получает двойной удар. Во-первых, это резкое сокращение поступлений налогов от предприятий и работников. Во-вторых, все уволенные должны получать либо социальное пособие, либо пособие по безработице. Это огромные деньги, которые тоже надо будет найти.

Крах «социального государства»

Кстати, немцев уже аккуратно предупредили о конце «социального государства». Жирных пособий, больших пенсий и прочих социальных радостей вскоре станет значительно меньше. А немцы за десятилетия к ним очень привыкли.

Масштабные забастовки фермеров и работников транспорта не заканчиваются. Более того, их интенсивность растет, к протестам и забастовкам присоединятся и работники других отраслей. Так что социальная напряженность в Германии растет очень сильно, появляется раскол в обществе.

Все больше народа предпочитает альтернативные политические партии, предлагающие резкую смену курса страны. Власть всеми методами, в том числе и репрессивными, пытается этому противодействовать.

Фактически страна находится в режиме нестабильности и скоро может пойти вразнос. Но власти будто загипнотизированы и продолжают читать свои мантры о поддержке Украины и противостоянии с Россией. И предлагают немцам пушки вместо масла.

Когда-то в истории такое хоть на время, но сработало. Но сейчас Германия является уже совершенно другой страной, очень сильно привыкшей именно к маслу, да еще хорошего качества. Получится ли заставить немцев отказаться от него в пользу пушек?