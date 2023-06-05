Мир 05 июня 2023, 11:25 Экономический кризис предрекли Германии Rebelion: Германию ждет экономический кризис из-за падения ВВП страны РИА «Новости»

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Германию ожидает экономический кризис. Его причина кроется в падении внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Об этом сообщило издание Rebelion.

По информации Статистического агентства ФРГ, ВВП уже второй квартал подряд уменьшается. Если в первом квартале 2023-го он упал на 0,3%, то в четвертом квартале прошлого года — на 0,5%.

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Такая ситуация сложилась из-за резкого скачка цен на электроэнергию. Он в свою очередь случился из-за отказа ФРГ покупать топливо у России. Немецкая промышленность за неимением альтернативных источников столкнулась с проблемами, они отрицательно сказались на населении и экономики. Автор статьи добавил, что если ситуация не изменится, то Евросоюз ждут тяжелые последствия.

Правительство страны еще в апреле повысило в два раза прогноз по уровню ВВП на этот год. Если в январе речь шла о 0,2%, то сейчас — о 0,4%. Министр экономики Роберт Хабек отмечал, что ожидаемый уровень «конечно, совсем не удовлетворительный по сравнению с докризисными годами, но по сравнению с тем, чего нам приходилось опасаться зимой, это настоящий прорыв». О его словах напомнила Lenta.ru.