Мир 06 февраля 2024, 17:43 Экономический мазохизм. Две ошибки Шольца привели Германию к обнищанию Политолог Оленченко: в Германии заговорили об обнищании, чтобы разжалобить США Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Крайне жесткий приговор Германии вынес ее же министр финансов — лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Он признал, что немецкая экономика чувствует себя откровенно паршиво, где-то на уровне времен мирового финансового кризиса. «360» проследил траекторию крутого пике, в которое устремился «локомотив» Евросоюза, и попробовал узнать, в какой момент все пошло не так.

«Мы неконкурентоспособны»

Если не считать времен всеобщей коронавирусной стагнации, то можно сказать, что немецкая экономика сейчас пребывает в раздрае, сравнимом только с показателями при попытках выбраться из кризиса 2008 года. Рост немецкого ВВП в 2024-м в самом лучшем случае будет крайне слабым. В худшем — вообще отрицательным.

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Организация экономического сотрудничества и развития раньше называла показатель в +0,6%. Теперь — не больше 0,3%.

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем. Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов», — заявил Линднер информагентству Bloomberg на круглом столе во Франкфурте.

Министр финансов посетовал, что ситуация становится еще сложнее, так как коалиция из трех правящих партий ФРГ не в состоянии утвердить бюджет, особенно после того, как суд на прошлой неделе запретил использовать забалансовое финансирование (платеж за использование, аренду актива, не учтенного в балансе) для борьбы с изменением климата. Примерно 60 миллиардов евро из Фонда климата и трансформации оказались по факту заморожены.

«Любому человеку доброй воли ясно, что все социальные проекты, которые мы реализуем в Германии, включая статус-кво социального обеспечения, наши экологические проекты и необходимость больше тратить на нашу внешнюю безопасность, могут быть реализованы только при большем экономическом процветании, а не иначе», — высказался Линднер.

На что Германия тратит деньги?

Чтобы понять, как немецкую экономику, этот денежный локомотив Европы, который при старушке Ангеле Меркель кормил и себя, и южные страны блока, скособочило в такую загогулину, надо понять главные статьи расходов Берлина.

Немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар рассказал «360», что этот колосс стоит на двух глиняных ногах: социальные выплаты и милитаризация. Есть подозрения, что общеевропейская экономика представляет собой примерно ту же конструкцию.

«Социальная политика в Германии стоит очень дорого, содержать ее в будущем будет все сложнее. Некоторые считают, что это вовсе невозможно, поскольку люди живут до 90 лет, а не до 70, стало в три раза больше пенсионеров, чем 20 лет назад. Будут выходить на пенсию те, кто родился после Второй мировой, в 60-е годы, когда в семьях было по пять-шесть детей, а не по ребенку, как сейчас. Кроме того, иностранцы, мигранты, получающие пособия на том же уровне, что и безработные немцы или немецкие пенсионеры. Те, кто приехал, получает все фактически бесплатно», — пояснил Рар.

Журналист рассказал, что из-за такого распределения без внимания остаются инфраструктурные проекты — строительство и реконструкция школ, а также, что немаловажно, социального жилья. Например, для украинских беженцев, которые живут на пособия и не собираются работать.

Украине и так приходится помогать — оружием и деньгами. А тут еще глава бундесвера Борис Писториус решил вооружить Германию — для будущего конфликта с Россией.

«Германия считает, что она должна стать военным лидером Европы, она объявила Россию главным будущим врагом, против которого надо вооружаться. Потому вторая главная доля расходов пойдет на современную технику, армию. Этого не было 50 предыдущих лет, ведь Германии не надо было готовиться к военным конфликтам, тогда она была пацифистской страной. В этом отношении многое изменилось», — посетовал собеседник «360».

Изменения, по словам эксперта, затронули еще одну важную установку в коллективном сознании немцев. По какой-то причине они на государственном уровне отказались своей привычки экономить и контролировать средства.

«Сейчас немцы считают, что можно делать долги, пока есть что продать, пока доллар и евро достаточно сильные валюты, и европейцы могут делать, делать и делать долги, перекладывая ответственность на следующие поколения», — уточнил журналист.

Протесты фермеров в Берлине / Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

По мнению Рара, оздоровить экономику Германии могли бы реформы социальной политики и курс на разоружение. Отказ от милитаризации не только высвободит крупные денежные массы, которые можно будет пустить на значительно более полезные действия, но и снимет изрядную часть общеполитического напряжения.

С социальной политикой же все сложнее. Да, необходимо повышать налоги. Да, придется сокращать субсидии. И простые немцы понимают: такой беззаботной жизни, какую они вели раньше, в ближайшие лет 10, а то и 20, ждать не приходится.

«Правительство считает, что превыше всего — накормить людей, то есть печатать деньги и продолжать укреплять социальный бюджет. Оппозиция консервативного считает, что зарабатывать деньги должен тот, кто работает. Кто не хочет работать — не должен получать деньги. Так что впереди еще очень много баталий», — заключил экс-советник немецкого правительства.

Рукотворный кризис. Как Германия пришла к упадку экономики

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал «360», что ни одна проблема экономики ФРГ не оказалась следствием неизбежного стечения обстоятельств. Напротив, к каждому аспекту того плачевного положения, в котором она находится — уход производств за рубеж, сокращение иностранных инвестиций, постоянно растущие цены на топливо — Берлин вели за ручку две силы: Брюссель и Вашингтон.

Первый совершенно серьезно заставляет все страны похоронить любые производственные механизмы, но заботливо выделяет деньги строго на соблюдение «зеленой политики». Второй просто наживается на всех, до кого может дотянуться. А руки у Штатов длинные.

Олаф Шольц на приеме у Джо Байдена / Oliver Contreras — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Здесь явно присутствует некомпетентность нынешнего политического руководства Германии, которое вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии населения, занимается политическими прожектами. Эти фантазии порождены не в ФРГ, они — воплощение американской стратегии», — заверил Оленченко.

И правда. Кому выгодна слабая Европа, которая годится только для военных полигонов и еще немного для рынка сбыта товаров? Пожалуй, только США: они поступательно отваживали страны ЕС от торговли с Китаем и Россией и затем радостно грели руки о вскипевшую морскую воду в районе взрывов на «Северных потоках».

Кстати, неожиданные откровения Кристиана Линднера, по мнению Оленченко, могут быть вызваны политической необходимостью произвести впечатление опять-таки на Америку.

Дело в том, что 9 февраля в Соединенные Штаты с визитом отправляется канцлер ФРГ Олаф Шольц. На прошлой неделе Байден запретил выдавать лицензии на экспорт СПГ. Запрет вступит в силу постепенно, но Германия — это крупный потребитель, с российского газа переориентировавшийся на американский. Переход привел к подорожанию производства в стране, к социальной напряженности. Владимир Оленченко

То есть Белый дом, успокаивающе гладящий Шольца по голове, обещавший не бросить союзника без топлива (разумеется, не бесплатно — чай, не социализм тут строим, а рыночную демократию), вынуждавщий Германию тратить бюджетные средства на постройку дорогостоящих пунктов приема американского СПГ, затем сделал разворот на 180 градусов и объявил: граждане, СПГ нам нужен самим, не обессудьте. Немецкие власти с воистину мазохистским упоением продолжили делать все, чтобы измучить родную экономику, пока от нее не останется никаких производственных мощностей.

Право слово, с такими друзьями врагов не нужно.