Мир 20 января 2024, 10:09 Германию сравнили с усталым человеком Глава Минфина Линднер назвал Германию усталым человеком после короткой ночи Wolfgang Kumm / Global Look Press

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Текущее экономическое состояние Германии позволяет сравнить ее с человеком, который устал после короткой ночи. Об этом на международном экономическом форуме в Давосе сказал глава немецкого Минфина Кристиан Линднер.

Таким образом он ответил на сравнение страны с «больным человеком Европы». Этот термин к Германии применяли в начале XXI века, когда начались снижение экспортных поставок и рост безработицы.

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«Сейчас Германия похожа на усталого человека после короткой ночи», — сказал министр.

В 2023 году ВВП ФРГ снизился на 0,3% к показателям годом ранее. Федеральное статистическое агентство отмечало, что инфляция находится на уровне 5,9%, тогда как потребительские цены очень сильно выросли.

Министр экономики Германии Роберт Хабек объяснял, что бюджет страны испытывает серьезную нагрузку из-за поддержки Украины. По его словам, выделенные средства не возвращаются в немецкую экономику.