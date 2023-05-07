Мир 07 мая 2023, 15:58 Карла III так и не полюбили в Британии. Этому есть немало причин Скандалы вокруг Карла III не подарили ему долгожданной народной любви РИА «Новости»

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Пышная коронация короля Британии Карла III прошла вчера в Вестминстерском аббатстве. Дни с 6 до 8 мая в Соединенном Королевстве объявили выходными, чтобы люди могли как следует отпраздновать это событие. Но, кажется, многие думают, что праздновать особенно нечего: сын Елизаветы II не пользовался народной любовью, будучи принцем, — не завоевал уважения и сейчас.

Парень со странностями

Карл III провел в статусе принца Уэльского, то есть первого в очереди на престол, целых 65 лет и в сентябре прошлого года, после смерти своей матери Елизаветы II, стал самым пожилым новым правителем в истории Великобритании. Ему было 73 года. Наследником Чарльза официально объявили в три года и три месяца, после смерти Георга VI и воцарения Елизаветы II в 1952 году. Венец принца Уэльского мать возложила на его голову в 1969 году.

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Ребенком Чарльз был нежным, пугливым ребенком, его даже дразнили, вспомнила Lenta.ru. Чарльз не блистал в учебе, получил весьма посредственный аттестат в средней школе. Несмотря на это, поступил в Кембриджский университет, где тоже чувствовал себя чужим и не пользовался симпатией девушек, получил диплом бакалавра искусств, а затем — степень магистра искусств. Повзрослев, принц стал активно участвовать в общественной жизни Британии, стал первым за 300 лет членом королевской семьи, присутствовавшим на заседании Кабинета министров. Кроме того, Чарльз прошел воинскую службу в качестве пилота истребителя и военного вертолета.

РИА «Новости»

Принц активно занимался благотворительностью (патронировал около 350 структур), получил много наград за деятельность по защите природы и, по данным местных СМИ, являлся самым трудолюбивым членом королевской семьи — проводил около 500 официальных встреч в год, активно наносил визиты в разные страны мира. Кстати, в 1994 и 2003 годах побывал в России.

В открытых источниках отмечают, что Чарльз также продвигал архитектурные проекты, писал книги по архитектуре, живописи и садоводству, сценарии документальных фильмов по экологии.

Несмотря на широту интересов и общественную деятельность, принц не пользовался популярностью в обществе.

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Его называли недалеким, избалованным, жадным. В молодости Чарльза ходили слухи о его чудачествах: например, о том, что он любит таскать с собой банку с собственными вырезанными миндалинами в формалине и требует от возлюбленных называть себя «сэр» даже в самые интимные моменты.

Неверный муж

Позже репутацию Чарльзу подпортили измены жене, всенародно любимой принцессе Диане, с давней подругой Камиллой Паркер-Боулз. Сама Камилла, с которой Чарльз был близок еще в 1970-х, утверждала, что с его вступлением в брак их отношения прекратились, но мало кто верил.

РИА «Новости»

После смерти Дианы в прессу просочились письмо, в котором она якобы жаловалась своему бывшему дворецкому, что «принц планирует автомобильную аварию», в которой она сильно пострадает, поскольку он хочет жениться на своей любовнице. Подтверждений не нашлось, но уже и слухов было достаточно для того, чтобы люди невзлюбили коварного Чарльза еще сильнее. Помимо прочего, СМИ муссировали подслушанный разговор Чарльза с Камиллой — весьма пикантный — после которого его на некоторое время окрестили «мистер Тампон».

По данным СМИ, Чарльз ни разу не был на могиле Дианы. Ясно, что и это не добавило принцу очков популярности, ведь для британцев ее смерть стала огромным горем.

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Также говорили, что Чарльз активно вмешивался в политику правительства в разных сферах, хотя это было не в его полномочиях. И постоянно жаловался — на слуг, на несправедливость мира, на свою «тяжкую долю». Вероятно, быть членом королевской семьи и впрямь нелегко, но на контрасте с величественной матерью принц выглядел просто капризным придирой.

А для некоторых так и остался невидимкой. Много лет назад, приехав в Малайзию, Чарльз обнаружил, что его там не узнают.

Нелюбимый король

После того как он наконец взошел на престол, симпатии британцев не сильно изменились. Всего через неделю после того, как Карл III стал королем, его освистали антимонархисты во время визита в Кардифф. Позже, в Йорке, Карла III и королеву-консорта Камиллу закидали яйцами — невиданное проявление неуважения. СМИ тогда отмечали, что невозможно представить, чтобы подобное произошло, например, с его матерью.

О деятельности Карла III на «посту» короля известно мало. Зато все знают, что новые удары по его репутации нанес пятый сезон сериала «Корона», напомнивший о его неверности в первом браке, и выход скандальной автобиографии принца Гарри, рассказывающей, в частности, о его отношениях с отцом. Как бы Карл III ни старался заниматься благотворительностью, экологией, усердно работать, вокруг него не утихают скандалы.

РИА «Новости»

Как отметили «Известия», со смертью Елизаветы II для многих закончилась эпоха «уважаемой монархии». Согласно опросу британской компании YouGov, 24% жителей Соединенного Королевства предпочли бы, чтобы после ухода королевы история монархии завершилась. Перехода к республиканской форме правления хотят 41% жителей в возрасте от 18 до 24 лет.

О многом сказало и то, что все приглашенные звезды, в том числе Элтон Джон, Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс, отказались выступать на коронации Карла III. Некоторые сослались на плотный график, но были и те, кто отклонил приглашение без объяснений. Не приехал и президент США Джо Байден.

Карла III короновали вчера. На его голову надели двухкилограммовую золотую корону, созданную в XVII веке, в честь него устроили артиллерийский салют с участием более 400 военнослужащих. Торжества — большой обед, специальный концерт и другие мероприятия — продолжатся в ближайшие дни.