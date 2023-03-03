03 марта 2023, 04:45
Все приглашенные звезды отказались выступать на коронации Карла III — СМИ
Page Six: все приглашенные звезды отказались выступать на коронации Карла III
Все артисты, которых пригласили на коронацию короля Великобритании Карла III, отказались выступать, сообщил портал Page Six. Причины такого решения большинство из них не стали разглашать.
«Сообщается, что артисты, в том числе Адель, Элтон Джон и Гарри Стайлс, отказались от возможности выступить на предстоящей коронации короля Карла III», — говорится в материале. Приглашенных ранее Spice Girls и Робби Уильямс также не будет на мероприятии — они отклонили приглашения.
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О причинах отказа сообщили только представители Элтона Джона. По их информации, из-за плотного графика артист не сможет принять участие в мероприятии. Однако эксперты предположили, что отказ исполнителей от выступления на коронации может быть связан с серией репутационных скандалов вокруг королевской семьи.
В конце февраля стало известно об отказе выступать на коронации Карла III популярных исполнителей Эда Ширана и Адель. Как отмечали тогда СМИ, и они в качестве причины отказа назвали плотные графики. Карл III сам составлял музыкальную программу для мероприятия.
Великобритания
Карл III
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