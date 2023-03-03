Мир 03 марта 2023, 04:45 Все приглашенные звезды отказались выступать на коронации Карла III — СМИ Page Six: все приглашенные звезды отказались выступать на коронации Карла III РИА «Новости»

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Все артисты, которых пригласили на коронацию короля Великобритании Карла III, отказались выступать, сообщил портал Page Six. Причины такого решения большинство из них не стали разглашать.

«Сообщается, что артисты, в том числе Адель, Элтон Джон и Гарри Стайлс, отказались от возможности выступить на предстоящей коронации короля Карла III», — говорится в материале. Приглашенных ранее Spice Girls и Робби Уильямс также не будет на мероприятии — они отклонили приглашения.

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О причинах отказа сообщили только представители Элтона Джона. По их информации, из-за плотного графика артист не сможет принять участие в мероприятии. Однако эксперты предположили, что отказ исполнителей от выступления на коронации может быть связан с серией репутационных скандалов вокруг королевской семьи.

В конце февраля стало известно об отказе выступать на коронации Карла III популярных исполнителей Эда Ширана и Адель. Как отмечали тогда СМИ, и они в качестве причины отказа назвали плотные графики. Карл III сам составлял музыкальную программу для мероприятия.