Мир 09 апреля 2023, 22:04 Отказ Байдена посетить коронацию Карла III назвали «ударом в спину Лондону» Express: в Лондоне отказ Байдена прибыть на коронацию Карла III назвали «ударом в спину» YouTube

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден решил не посещать церемонию коронации Карла III, которая состоится в мае этого года. Консервативные британские парламентарии назвали это «ударом в спину» королевству, сообщила газета Express.

Байдена обвинили в «пренебрежении» Великобританией, так как он планирует посетить Северную Ирландию 11 апреля, но отказался приехать на церемонию коронации. Авторы статьи отметили, что американский лидер поедет в Северную Ирландию для продвижения собственной политической повестки дня.

Реклама

По информации газеты, британские консерваторы «очень расстроены» решением Байдена проигнорировать коронацию и назвали это «ударом ножом в спину» страны.

Представлять на коронации Соединенные Штаты будет первая леди Джилл Байден, сообщило радио Sputnik. Байден планирует посетить Великобританию позже.