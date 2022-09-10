Карл III: долгое ожидание трона, отношение британцев, влияние на политику | 360°

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Viber Непопулярный трудяга. Карлу III придется постараться, чтобы заслужить авторитет у британцев Политолог Светов: новому королю Карлу III не позволят вмешиваться в политику Британии flickr

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Карла III, бывшего принца Чарльза, официально провозгласили королем Великобритании. В своем обращении к нации он пообещал поддерживать конституционные принципы государства. «360» разобрался, каким народ видит нового монарха и что он сможет изменить.

Нелюбимец публики

Карл III стал самым пожилым новым правителем в истории Великобритании — в статусе принца Уэльского, то есть первого в очереди на престол, он провел 65 лет. Принц вел довольно активную жизнь: стал пилотом истребителя и аквалангистом, дослужился до звания фельдмаршала, занимался благотворительностью — под его патронажем находилось около 350 организаций. Чарльз увлекался архитектурой и создал организацию, под эгидой которой построили экспериментальный город Паундбери в стиле неоисторизма.

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Британские СМИ называли Чарльза самым трудолюбивым членом королевской семьи. В год он проводил около 500 официальных встреч, а иногда и больше, посетил с визитами около 100 государств (дважды приезжал и в Россию — в 1994 и 2003 годах). Удостоился множества наград за деятельность по защите природы.

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Однако все это не помогло Чарльзу обрести популярность в обществе. Британская пресса безжалостно называла его «глупым», а то и вовсе «придурком» и «болваном» (по данным РБК, принц окончил школу с тройками.) Даже в книгах, которые вышли по случаю 70-летнего юбилея Чарльза, его представили как избалованного, жадного, несимпатичного принца.

РИА «Новости»

По данным соцопросов, опубликованных на сайте YouGov, до смерти Елизаветы II Чарльз занимал лишь седьмую строчку в списке самых популярных в Британии представителей королевской семьи. Он не нравился 24% опрошенных, 30% сообщили, что относятся к нему нейтрально.

Считается, что для части британцев все заслуги принца перечеркнуло его отношение к всенародно любимой принцессе Диане. Чарльз не скрывал, что изменял жене с давней подругой Камиллой Паркер-Боулз. В 1996 году Чарльз и Диана развелись. Чарльза называли косвенным виновником смерти Дианы в автокатастрофе в 1997 году. Также британцев возмутило, что он ни разу не пришел на ее могилу.

Кроме того, народ усомнился в том, что Чарльз сможет хорошо выполнять свои обязанности.

Однако у него есть шанс изменить мнение британцев о себе. Как отметил в беседе с «360» политолог Юрий Светов, отношение к принцу — это одно, а к королю — совсем другое. Кроме того, историю с Дианой, произошедшую в далеких 90-х, Чарльзу припоминают в основном жители постарше.

Отрицательное отношение к принцу во многом связано с тем поколением, которое помнит о гибели Дианы. Для молодых это прошедшее время. Я думаю, отношение будет нормальным. Все зависит от того, как он будет себя вести. Елизавету ведь сначала тоже приняли без особого восторга Юрий Светов политолог.

В последние годы, когда королева Елизавета II была уже совсем пожилой, появились слухи о том, что она может передать трон внуку, принцу Уильяму. Но до этого не дошло. И было ясно, что, несмотря на непопулярность, Чарльз никогда не отдаст корону добровольно.

Лез не в свои дела

Карл III взошел на престол в непростое для Соединенного Королевства время: энергетический кризис, инфляция и рост цен. Однако у него не будет полномочий решать эти проблемы.

Многие помнят разгоревшийся в 2014 году скандал вокруг вмешательства Чарльза «не в свои дела». Активный и энергичный принц хотел добиться реформ в сферах образования, здравоохранения и защиты окружающей среды и писал письма министру здравоохранения.

Поскольку в Британии королевская семья не должна вмешиваться в подобные дела, на Чарльза ополчились и политики, и СМИ. Был даже суд, который, впрочем, признал, что принц не сделал ничего криминального.

РИА «Новости»

Наконец взойдя на престол, Чарльз, теперь уже Карл III, продолжит попытки вмешиваться в политику, но ему этого, вероятно, не позволят, считает Юрий Светов.

«В Англии жестко обозначено понятие королевских прерогатив, в рамках которых и действуют короли. Они выполняют чисто ритуальные действия, ездят на мероприятия. У Карла III будут попытки влиять на что-то — слишком долго он ждал этого трона, — но сомневаюсь, что ему дадут это сделать», — поделился эксперт.

Политолог Василий Егоров, с которым пообщался сайт kp.ru, предположил, что Чарльз может проявить себя в сферах экологии, новых технологий. Он напомнил, что отчасти невмешательство Елизаветы II в политику было ее личным решением, но Чарльз по характеру отличается от спокойной и мудрой матери.

РИА «Новости»

Скорее всего, разные политики будут пытаться перетянуть Чарльза на свою сторону, предрек Юрий Светов. Он добавил, что в этом не будет ничего нового. Предыдущие монархи сталкивались с подобным, просто за 70 лет Елизаветы II на троне традиционные коллизии британской власти подзабылись.

Королева добилась огромного авторитета в обществе, и ее сына постоянно будут сравнивать с ней — вероятно, не в его пользу, — каждый его проступок будут рассматривать как под лупой, предупредил Василий Егоров. По его мнению, новому королю будет сложно добиться такого же уважения народа. Эксперт допустил даже, что со временем в Великобритании вырастет число сторонников республики — все-таки с британской монархией ассоциировалась именно величественная Елизавета II.

В 2010 году Чарльз дал нашумевшее интервью изданию Vanity Fair, где сообщил, что видит монархию «по-другому». Формулировки были расплывчатыми, но встревожили его подданных. Возможно, с началом правления Карла III у британцев наконец появится шанс выяснить, что он имел в виду. Если, конечно, ему позволят хоть что-то изменить.

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