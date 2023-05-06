Мир 06 мая 2023, 15:18 Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве Лондона Короля Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне РИА «Новости»

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В Вестминстерском аббатстве в Лондоне завершилась двухчасовая церемония коронации Карла III. Ее кульминацией стало возложение на голову монарха духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби короны святого Эдуарда Исповедника. Прямую трансляцию вела британская вещательная корпорация «Би-би-си».

Надевая ее на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнес слова «Боже, храни короля», которые повторили все гости в аббатстве.

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Корона была создана в середине XVII веке из чистого золота, весит более двух килограмм. Ее украшают более 400 драгоценных камней и хранят в Тауэре под неусыпной стражей. Корону святого Эдуарда Исповедника использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II. Лишь королева Виктория и Эдуард VII короновались короной Британской империи.

В честь коронации Карла III по всей Великобритании начался артиллерийский салют. В нем задействовано более 400 военнослужащих. Торжества по случаю коронации будут проходить в течение трех дней, включая специальный концерт и большой обед. Кроме того, дни с 6 по 8 мая в Великобритании объявлены выходными, чтобы жители страны смогли отпраздновать коронацию, написало издание Hello.

Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов).