Мир 09 февраля 2024, 19:10 Назло мейнстриму. Как мир отреагировал на интервью Путина Такеру Карлсону Пользователи X сравнили Путина с Байденом и взмолились Пресс-служба Кремля

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Как бы ни пытались мейнстримные американские СМИ сделать вид, что разговор с президентом России не играет никакой роли, статистика говорит сама за себя: просмотры интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону бьют все возможные рекорды. Информационное пространство буквально заполнено им. Как мир реагировал на, вероятно, главное медиасобытие года, выяснял «360».

1 О чем говорили Такер Карлсон и Владимир Путин? Главные темы интервью Двухчасовой разговор Такера Карлсона и Владимира Путина охватил практически все важнейшие темы последних лет, сформировавшие отношения России с коллективным Западом. Если рассматривать в общем, то складывается впечатление, что интервью стало возможностью подробно, контекстно рассказать о том, как все ведущие мировые игроки — Россия, США, Европа и Азия — обнаружили себя в начале 2024 года именно там, где они и оказались. Пресс-служба Кремля Так, российский президент привел Карлсону, который вообще-то окончил Тринити-колледж по специальности «история», то, что он сам назвал «маленькой исторической справкой». А именно — почти получасовой подробный ликбез по истории России и Украины. Если российская аудитория более-менее знакома с этими моментами, которые последовательно определяли наши сложные взаимоотношения, то зрители в США с их американоцентричным подходом к мировой истории, судя по всему, услышали обо всем впервые в жизни. О сколько им открытий чудных! Пресс-служба Кремля Конечно, в этом контексте, да и в общем Такер Карлсон расспрашивал российского президента об отношениях России и США: о попытках Москвы остановить гонку вооружений и расширение НАТО на Восток, о взаимоотношениях с президентами США, о том, как первоначальные обещания Вашингтона часто расходились с делом. Например, во время украинского кризиса, завершившегося госпереворотом на Майдане. «Нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но все-таки, было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию; пускай все идет по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни Вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать?» — заявил Путин. Во время интервью президент стремился вывести на чистую воду основные постулаты западного пропагандистского нарратива об агрессивной России: развеивал мифы о том, что Москва собирается нападать на страны Североатлантического альянса или что отказывается от переговоров с Киевом. В качестве доказательств Путин привел в том числе рассказы главы фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давида Арахамии: что в Стамбуле уже все было готово к подписанию договора, пока в дело не вмешался тогдашний британский премьер Борис Джонсон.

2 После интервью. Впечатления Такера Карлсона о Путине После пяти часов пребывания в Кремле, из которых два ушли на ожидание прибытия Путина, Такер поделился своими ощущениями от разговора, который теперь грозит стать главным интервью года. В начале опубликованного видео журналист сделал открывающее обращение, в котором признался, что экскурс в русскую историю сначала показался ему техникой запутывания. Пресс-служба Кремля В американском сенате существует такая техника: если кто-то желает отложить некое голосование, то выступает настолько долго, что ограниченное время заседания попросту кончается. Вскоре Такер Карлсон был вынужден признать: контекст в ситуации с российским президентом решает все, здесь вам не сенат. Честно говоря, мы думали, что это просто техника затягивания времени. Мы считали, что это раздражает, пытались его перебить пару раз. Он отвечал. Его раздражало, что его перебивают. Но к концу стало понятно, что это не было тактикой, ведь ограничения по времени у нас не было. Мы закончили снимать через два часа с лишним. Напротив, то, что вы сейчас увидите, кажется нам искренним — нравится вам это или нет. Такер Карлсон По горячим следам журналист отметил, что Путин — несомненно, умный собеседник. Готовность мирно разрешить украинский вопрос удивила американца. Кроме того, он прокомментировал желание США избавиться от Путина на посту российского президента. «Они хотят слабое руководство в России. Вопрос в том, почему вам этого хотелось бы. Как это может быть хорошо для Соединенных Штатов? Я не защищаю Россию, я защищаю собственную страну. Слабое центральное правительство в государстве с крупнейшим ядерным арсеналом — безумие», — возмутился Карлсон после интервью. Также журналист заметил, что Путина, по его мнению, ранит отказ Запада принимать Россию всерьез, как равноправного партнера и часть условной западной цивилизации. Хотя когда похожую тему Карлсон пытался поднять в интервью, говоря о нежелании США еще при Клинтоне обсуждать возможность вступления России в НАТО, то получил от Путина достаточно жесткий ответ. «Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, просто констатация факта. Мы же не жених и невеста, горечь, обиды — не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и все. Хорошо, ладно. Но давайте будем выстраивать отношения по-другому, будем искать точки соприкосновения. Почему мы получили такой негативный ответ, это вы спросите у своих руководителей. Я могу только догадываться: слишком большая страна со своим мнением и так далее. А Соединенные Штаты — я же видел, как решаются вопросы в НАТО…» — объяснил президент. Пресс-служба Кремля

3 Великий слепой Запад. Как мейнстримные СМИ попытались игнорировать интервью Путина Те, кто громче всех обижался в соцсетях на такого-сякого, нехорошего, посмевшего поехать в Москву Такера Карлсона, дружно сделали вид, что первого (с начала СВО) интервью президента России американскому журналисту просто нет. Тем временем в одном только X (Илон Маск сдержал слово и не удалил ролик) видео набрало более 80 миллионов просмотров. The Washington Post — то самое издание, которое с приходом Безоса отгрохало себе девиз «Демократия умирает во тьме», — запихнуло уничижительный материал об интервью куда-то вниз своей главной страницы. Вот только он все равно стал самым читаемым на сайте этого СМИ. Телеканал CNN выступил посмелее: такой же уничижительный отзыв на интервью все-таки разместили вторым материалом на странице. The Wall Street Journal, имеющая вполне себе прямое отношение к одному из вопросов Путину — именно ее журналиста Эвана Гершковича обсуждали на интервью — обозревала работу Карлсона строго в этом контексте и поместила статью так низко, чтобы до нее никто в здравом уме не доскроллил. Но все рекорды побили даже не СМИ. А Белый дом. Американские власти решили использовать против такого тяжелого информационного снаряда самое очевидное, но в то же время самое ненадежное средство — выкатили срочное обращение Джо Байдена в прайм-тайм, чтобы перетянуть хотя бы часть внимания с интервью с Путиным. Просто оцените красоту момента. Напомним: против Байдена идет расследование из-за небрежного обращения с секретными документами. Спецпрокурор Роберт Хура в докладе после разговоров с президентом США заявил, что память этого пожилого человека, мягко говоря, ненадежна. Например, общаясь со следователями, Байден не мог вспомнить, когда работал в должности вице-президента (2009–2017 годы) и когда умер от рака его старший сын Бо. Глава Белого дома в прайм-тайм (пока миллионы американцев слушали лекцию Владимира Путина по истории России) довольно эмоционально «проехался» по Роберту Хуре, заявив, что тот не имел права публично обсуждать тему трагической смерти Бо. И вообще: с памятью у него, Байдена, все замечательно. «Я пожилой человек, и я знаю, какого черта я делаю. Я президент, я поставил эту страну на ноги», — отрезал Байден. А потом назвал президента Египта президентом Мексики. Занавес.

4 Твиттер-лихорадка. Как в соцсетях смотрели интервью Путина — и почему оно стало сенсацией? Сейчас «Putin» — самый популярный тренд во всем X с примерно 1,67 миллиона новых постов. Феномен популярности интервью Такера Карлсона во многом объясняется тем, что этот журналист продолжает давать своей крупной аудитории, наработанной годами на Fox News и в сольной карьере, то, чего ей не представят в мейнстримных медиа. Владимир Путин в этой коллекции собеседников, — настоящее сокровище. Пресс-служба Кремля Стороны конфликта имеют право высказаться — таким постулатом руководствовались многие либеральные журналисты, когда говорили, например, с лидерами ХАМАС, Муаммаром Каддафи, да даже с Саддамом Хусейном. Но на Путине логика сломалась. Вероятно, американские СМИ приняли всю свою аудиторию за массу, достаточно инертную для того, чтобы просто вычеркнуть вторую сторону конфликта из нарратива. Просмотры интервью Такера Карлсона это опровергли. Можете представить треск удобного информационного пузыря, в котором находились многие жители стран коллективного Запада, когда Путину дали высказаться на эту аудиторию? Карлсон не стал спрашивать, как его коллеги, говорившие с президентом России ранее, считает ли он себя «убийцей». Не стал нападать просто ради нападения — хотя вопрос освобождения Эвана Гершковича, к примеру, ставил довольно жестко. Он выполнял работу журналиста, а не транслятора всеобщей партийной линии Америки. Все это породило широчайший спектр эмоций в Сети — от агрессивного непринятия до волны мемов. Так, многие американские пользователи X с ужасом сравнивали Путина с Байденом. «Владимир Путин только что почти полчаса, в деталях и без бумажек, изложил историю России и Украины за последнюю тысячу лет. Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын. Помоги нам, Господи», — прокомментировал один жителей США. «Лучшее, что могло случиться с Такером, — увольнение с FOX», — заметил другой комментатор под интервью. «Я не подписывался на урок истории России, мне тут обещали крики и вопли разъяренного „ястреба“», — сыронизировал еще один пользователь. Одно можно сказать с уверенностью: это, возможно, самое полное представление о России, которое мы получили с тех пор, как Соединенные Штаты перестали вести с ней надлежащую журналистскую и дипломатическую работу. из комментариев к интервью Такера Карлсона в X Изменит ли интервью российского президента Такеру Карлсону весь ход событий, которые мы все сейчас проживаем? Будем честны: вряд ли. Решения, которые принимают на той стороне нашего глобального (и такого маленького) игрового поля, не зависят от каких бы то ни было заявлений. Но иногда гораздо важнее быть услышанными самими людьми, которые живут за океаном — и которым, видит Бог, мы не враги. А они, кажется, начинают это понимать.