Мир 05 февраля 2024, 17:02 Съездил в Москву — шпион! Как Такер Карлсон вверг Америку в истерику Политолог Донцов: Путин может быть рад дать интервью Такеру Карлсону Телеканал «360»

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Американский журналист Такер Карлсон, который раньше вел убойное шоу на FOX News, но затем перебрался в масковскую X, чтобы зашибать многомиллионные просмотры, не фильтруя (хочется сказать «базар», но тут собрались приличные люди) свой нарратив, приехал в Москву. Пока он успел лишь сходить в Большой театр, помелькать в отеле и на выставке «Россия». Но этого хватило, чтобы по светлоликим соцсетям прокатились волны паники: никак Такер Карлсон собрался брать интервью у Владимира Путина? Так ли это и при чем тут Дональд Трамп, разбирался «360».

Такер Карлсон в Москве

Первые свидетельства, что Такер Карлсон прилетел в российскую столицу, появились в субботу, когда по соцсетям разлетелись нечеткие фотографии журналиста в ложе Большого.

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Когда выяснилось, что в Москве американец находится уже несколько дней, в западных соцсетях и в американских СМИ даже не стали дожидаться команды «фас», чтобы начать обвинять журналиста во всех смертных грехах.

Первый из этих грехов — сама цель поездки в Москву. Не успел бывший Twitter подостыть после резонансного интервью с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, где тот пообещал и дальше защищать южную границу штата, если этим не занимается Байден, теперь — новая напасть! Коллективный разум соцсетей рассудил просто: чтобы человек вроде Такера Карлсона направился в Россию, причина должна быть грандиозная. Более грандиозной задачи, чем интервью с Владимиром Путиным, придумать невозможно.

Дальше все смешалось в кучу: интервью, секретное личное послание Дональда Трампа российскому президенту, шпионская деятельность (хорош шпион, нечего сказать: его передвижения отслеживает весь Telegram). Вскоре в X разразилась дискуссия: что же с Такером Карлсоном делать?

Возможно, нам нужно полностью предотвратить возвращение Такера Карлсона в США, пока представители нашей страны не смогут выяснить, что происходит. Билл Кристол Экс-руководитель аппарата вице-президента США

Политический обозреватель из США Линди Ли пошла дальше, напрямую заявив, что Такер Карлсон работает на Москву.

«Такер Карлсон провел три дня в Москве. Восемь сенаторов-республиканцев провели 4 июля в Москве. Трамп поделился разведданными США с россиянами в Овальном кабинете. Пол Рэнд лично передал Путину записку от Трампа. Майк Джонсон прекращает помощь Украине. Республиканцы не служат Америке, они служат Путину», — написала она в соцсетях.

Такер Карлсон — в центре рекламного щита телеканала FOX News, 2019 год / Global Look Press

Бывший член палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер, в свою очередь, назвал Такера Карлсона предателем.

К слову, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глядя на сгущающиеся над головой Карлсона тучи, заявил: если тот будет готов регулярно оплачивать членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста, его с удовольствием примут в организацию.

Быстро нашлись и те, кто начал задавать вопросы: почему столько шума разносится по всему западному инфопузырю? Независимый журналист Гленн Гринвальд (автор скандального материала о прослушке Агентством национальной безопасности США чуть ли не всех пользователей Сети и давший публичную площадку бывшему сотруднику этого ведомства Эдварду Сноудену) заметил:

«То, что журналист — или любой американец — становится „предателем“, посещая чужую страну, с которой мы не находимся в состоянии войны, и берет интервью у ее лидера, в равной степени безумно, глупо и авторитарно. Но этот маккартистский шовинизм также полностью нормализуется в либеральном дискурсе», — посетовал Гринвальд.

Инфопузырь, который лопнул. Почему в США испугались Такера Карлсона?

Чем вызван страх перед тем, что американский журналист поговорит с российским президентом? Разве у истеблишмента США нет более важных проблем?

Разумеется, Такер Карлсон — неудобный для демократов персонаж, но разве им выгодно создавать из этого журналиста, без того популярного, еще и жертву режима? На такой репутации хайповать можно годами!

По мнению политолога Никиты Донцова, истеричная реакция в Америке объясняется тем, что демократические власти испугались за любовно созданный ими информационный пузырь, где все однозначно: Россия — «империя зла», Путин — «диктатор», США — великие защитники свободы.

Когда обратное пытаются доказать российские представители иновещания, их легко обвинить в пропаганде. Другое дело, когда неудобную правду раскрывает свой, родненький, на FOX News выращенный, медийный человек.

«Я не удивлюсь, если интервью состоится. Думаю, что президент России будет рад воспользоваться этим инструментом, чтобы до западной аудитории донести нашу позицию, объяснить причины, почему международная ситуация сложилась именно таким образом. Думаю, и западная публика с интересом отнеслась бы к этому интервью и хотела бы узнать мнение Путина», — пояснил собеседник «360».

Но есть и другая причина, по которой Карлсон теперь рискует оказаться врагом свободного мира, — его протрамповская позиция. Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков рассказал «360», что шквал ненависти и обвинений будут «размазывать» и на Дональда Трампа.

«Кстати, некоторые предполагают, что Такер Карлсон может стать вице-президентом при Трампе. Хотя мне кажется, что в этом случае выберут другую кандидатуру, политика из Республиканской партии. Кроме того, идут слухи, что Карлсон может быть личным посланником Трампа, способного урегулировать некие процессы. Возможно, и сейчас он прибыл к Путину с личным посланием», — предположил Марков.

Журналист Такер Карлсон в 2018 году, тогда еще лицо FOX News / Billy Bennight / The Photo Access / Global Look Press

Даст ли Путин интервью Карлсону

Сам американский журналист на прямые вопросы о возможности провести разговор с Владимиром Путиным ответил уклончивым «посмотрим». Видать, разогревает интригу.

Пресс-служба президента России тоже заявила, что сказать по этому поводу пока нечего. Зато некоторые телеканалы подсуетились, пригласив Карлсона к себе на шоу.

Стоит вспомнить, что планы на интервью с российским лидером были у Карлсона еще до начала специальной военной операции на Украине. И разрушило эти планы все то же Агентство национальной безопасности, которое следило за устройствами журналиста, вызвало его в Вашингтон, а там отговорило даже думать о такой крамоле.

В подкасте Такер Карлсон рассказал подробностях этой истории.

«Я позвонил одному знакомому сенатору, я не знал его очень близко, но решил, что могу доверять. Рассказал ему эту историю, потом отправился на телевидение в понедельник, рассказал, что случилось. В конгрессе спросили у АНБ, прослушивали ли они меня. И они ответили: „Да, прослушивали, но строго с благими намерениями“!» — поделился журналист.

Но мы-то помним, что благими намерениями вымощена дорога в ад.