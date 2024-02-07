Эксклюзив 07 февраля 2024, 18:39 Лучший пропагандист Трампа или бесстрашный журналист? Кто такой Такер Карлсон Отцом Такера Карлсона оказался глава радиостанции «Голос Америки» Телеканал «360»

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Теперь точно: американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Интернет взорван, анонс просмотрели более 50 миллионов раз по всему миру, имя журналиста повторяют либо как мантру независимого мнения в медиа, либо как проклятие пропаганды. Кто такой Такер Карлсон, почему вокруг него столько шума и как жизнь привела американцв Москву — в материале «360».

Биография Такера Карлсона

Чтобы понять действия того или иного человека, зачастую нужно покопаться в его прошлом и узнать, что могло его мотивировать.

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Такер Карлсон родился в Сан-Франциско, в мае 1969 года, стал первым из двух сыновей в семье с довольно богемным образом жизни. Его мать — калифорнийская художница. Отец Ричард Карлсон в 60-е успел побывать гонзо-журналистом, затем остепенился на одном из телеканалов Лос-Анджелеса, ушел в Республиканскую партию, занимался журналистскими расследованиями.

Когда Такеру было шесть, мать оставила обоих детей на мужа и уехала во Францию. Больше они не виделись.

Яблочко от яблони: отец Такера Карлсона

Отец Такера Карлсона — довольно интересная для американской журналистики фигура. Сейчас ему 82 года.

В разные времена Ричард Карлсон то пытался баллотироваться в мэры Сан-Диего (безуспешно, но кампания была громкая — с расистскими и сексистскими скандалами, обвинениями оппонента в подлоге — все по классике), то был банкиром. В последние годы холодной войны вовсе возглавил радиостанцию «Голос Америки»* — и пробыл на этой должности вплоть до 1991 года. Потом стал дипломатом — на год уехал послом США на Сейшелы.

Но самое интересное, что в 1992 году Карлсона-старшего назначили руководить американским общественным вещанием CPB — не особо успешным аналогом BBC. Свой человек в Республиканской партии, Карлсон буквально сделал из общественного телеканала ее рупор, где появился нарратив, что остальные «мейнстримные» медиа зависят от смехотворной либеральной повестки.

Ничего не напоминает?

Отец Такера Карлсона Ричард Карлсон и президент США Джеральд Форд, 1977 год / Викимедиа

После развода Ричард Карлсон оставался холостяком недолго: через три года женился повторно, на наследнице гигантской корпорации по производству готовой фасованной еды Swanson Enterprices Патрисии Суонсон. По совпадению она оказалась племянницей сенатора Уильяма Фуллбрайта (того самого, основателя студенческой международной программы обмена и ярого противника маккартизма).

Юность и начало карьеры

При таких вводных у Такера Карлсона было маловато шансов выстроить свою жизнь вне медиа и вне политики. Он получил образование историка в старинном (и очень дорогом) Тринити-колледже, а когда еще учился в частной загородной (и очень дорогой) школе Ла-Хойя, влюбился в дочку директора, позже на ней и женился.

Журналистская карьера Карлсона-младшего началась во второй половине 90-х, примерно тогда же, когда его отец после пяти лет работы покинул CPB. До этого Такер пытался наняться — куда бы вы думали? — в Центральное разведывательное управление США. Но не срослось. Как вспоминал сам Карлсон, отец тогда сказал попробоваться в журналистике: «туда берут кого угодно».

Но все-таки Такер Карлсон не был кем угодно. Во-первых, он был сыном своего отца. Во-вторых — и это признают его бывшие начальники из Esquire, Policy Review, Talk, — весьма талантливым. Начинал Карлсон именно как пишущий журналист, но уже скоро завоевал телевидение, став одним из ведущих CNN.

Такер Карлсон в 2007 году / Викимедиа

В 1999 году Такер Карлсон от журнала Talk брал интервью у Джорджа Буша — младшего, тогда еще губернатора Техаса, уже замахивающегося на президентскую кампанию. Статья получилась неожиданно критическая: Карлсон отмечал, что Буш много матерился, и поиздевался над приговоренной к смертной казни Карлой Фэй Такер — первой женщине с 1984 года, которую собирались казнить.

В интервью Ларри Кинг спросил ее, что она могла бы сказать Бушу как губернатору штата Техас, где она осуждена. Та расплакалась и попросила о помиловании. Буша-младшего, судя по интервью Карлсона, это изрядно повеселило.

«Я думал, меня отругают за написание хвалебной статьи. Моя жена сказала: люди подумают, что ты ищешь работу в предвыборной кампании Буша», — вспоминал журналист.

Джордж Буш — младший / Global Look Press

Боевой консерватор в бабочке и без

В нулевые, до 2006-го, Такер Карлсон носил галстуки-бабочки. Это стало фишкой его образа вроде подтяжек все того же Ларри Кинга.

На CNN он вел программу Crossfire («Перекрестный огонь»), где отвечал за республиканский взгляд на новости, а его напарники Роберт Новак и Пол Бегала — за либерально-демократический. Но через шесть лет работы Такер Карлсон ушел с CNN, после скандала с пришедшим на передачу комиком и телеведущим Джоном Стюартом. Всю программу они обменивались колкостями и оскорблениями, что привело к закрытию проекта и увольнению Карлсона.

Отрывки из пикировки Карлсона и Стюарта стали одним из первых вирусных видео на YouTube. Так что даже провалы приносили Такеру пользу в виде узнаваемости.

Уйдя из CNN, журналист успел поработать на каналах PBS и MSNBC, пробуя формат авторского обзора новостей, который в итоге сформируется на следующей площадке, где он останется дольше всего, — канале FOX News. Туда он «приземлился» в 2009-м, начав с появлений в качестве корреспондента и эксперта в вечерних эфирах канала, на шоу Шона Хэннити, Бретта Байера, а свое шоу получил в 2016 году, быстро став одним из главных лиц всего телеканала.

Программа «Такер Карлсон сегодня вечером» выходила вплоть до 2023-го.

Карьера Такера Карлсона на FOX News

Ежевечерняя программа Карлсона начала выходить в эфир как нельзя кстати — сразу после выборов 2016 года, когда победившему на них Дональду Трампу была необходима дополнительная медиаподдержка на фоне продолжающихся протестов и слухов о «российском вмешательстве». Именно этим во многом занимался Такер Карлсон.

«Демократы в принципе никогда не думали, что Трамп состоял в сговоре с Россией. Они используют эти обвинения как инструмент в политической борьбе. Хотя в современной политике предъявление необоснованных обвинений в предательстве вполне соответствует правилам игры», — заявлял Карлсон в 2017 году.

«Демократы отказываются признавать результаты выборов 2016 года» / Andrew Harrer / Consolidated News Photos / Global Look Press

Нарративы, которые продвигал журналист в формате своего шоу, подкреплялись беседами с хорошо подобранными экспертами, которые заняли позицию, кажущуюся нам в 2024 году почти фантасмагоричной: с Россией не надо биться, с ней надо конкурировать, а если это в наших интересах — дружить. Пусть и временно.

Например, это касалось борьбы с терроризмом.

Вы думаете, что это было бы очевидным решением? Как 80 лет назад очевидным решением для Франклина Рузвельта было единение со Сталиным ради общего дела — борьбы с нацизмом. И сотрудничество это было плодотворным. Но нет — на дворе вновь 1953-й: охваченная идеями маккартизма партия демократов обличает каждого, кто осмелится заметить очевидное. Я знаю, что говорю, потому что подобное произошло и со мной. Я же вообще «российский агент». Такер Карлсон

Такер Карлсон, в частности, освещал слитые признания продюсера CNN Джона Бонифилда, что канал понимает бездоказательность обвинений Дональда Трампа в связях с Москвой, однако продолжает настаивать на «рашагейте» ради запредельных рейтингов.

FOX News при Трампе пытался перенаправить внимание зрителей с России на Китай: «Компания из этой страны фактически захватывает территорию США. На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что игорный бизнес этой страны, поддерживаемый государством, сейчас, по сути, управляет островом Сайпан, который раньше принадлежал США. Думаете, это Россия? Нет. В очередной раз Китай», — рассказывал он.

Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2018 году военный историк Макс Бут сравнил «российское вмешательство» с атакой на башни-близнецы. Такер Карлсон отреагировал незамедлительно.

После 11 сентября мы отказались от давних гражданских свобод, вторглись в две страны и начали почти бесконечную череду менее масштабных вторжений по всему миру, в которых погибли тысячи американских солдат и сотни, сотни тысяч других людей. Была бы воля Макса Бута, мы бы напали и на Иран. Возможно, при его подстрекательстве так и будет. Что он сейчас предлагает, бомбить Москву? Не спрашивайте, ответ вам лучше не знать! Такер Карлсон

Еще до техасского демарша, в 2018 году, Такер Карлсон предупреждал: власти Мексики почти вынуждают своих беднейших жителей бежать в Америку и незаконно проникать в южные штаты.

Global Look Press

«Мексиканские власти поощряют нелегальную иммиграцию в нашу страну. Они публикуют инструкции, объясняющие нелегалам, как избежать депортации отсюда. Сопровождают караваны мигрантов с севера на пути в Америку. Отсылают свои беднейшие слои населения сюда, потому что это дешевле», — заявлял журналист.

Другой постоянной целью Карлсона были медиаконкуренты.

Помните, как The Times целый год уверяла нас, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения? Мы из-за этого начали войну, были многотысячные жертвы… А это была ложь! А помните, как The Times заявила нам, что, когда Барак Обама свергнет Муаммара Каддафи, Ливия превратится в «продуктивного партнера Запада»? Интересно, что об этом думают семьи, которыми теперь открыто торгуют на рынке рабов в Ливии? Такер Карлсон

С началом буйных 2020-х Такер Карлсон почти каждый вечер обозревал гражданские волнения движения BLM, начавшиеся после убийства Джорджа Флойда (называл это скрытой классовой борьбой в интересах Демократической партии), затем — выборы президента, на которых победил Джо Байден, а все это вместе накрылось пандемией COVID-19.

К началу 2022 года Карлсон оказался одним из самых видных обозревателей в США, предостерегавших Вашингтон от военных авантюр любого рода в отношении России.

«За последние годы мы уже потратили около четырех миллиардов долларов на помощь Украине, причем существенную часть этих денег — на оружие. Все это затем, чтобы дразнить Россию и, если потребуется, убивать русских», — заявил Карлсон 20 января 2022-го.

Уже во время специальной военной операции на Украине телеведущий без устали повторял: финансируя ВСУ, а не собственную страну, президент Джо Байден предает интересы Америки.

На эти деньги закупят беспилотники и вооружения, которые планируется поставлять на Украину на протяжении нескольких лет. Лет! Если вы следите за ситуацией, в данный момент — это только озвученная сумма без учета внебюджетных средств — мы отправили украинскому правительству десять миллиардов долларов. Коррумпированному правительству Украины! Такер Карлсон

Неоднократно Карлсон «проезжался» и лично по украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Какой-то нахальный иностранец в футболке требует денег на свои насущные экономические нужды? Так у нас они тоже есть, приятель. Ты кто вообще, тролль? Проваливай! Чего? С каких это пор у этого малого появились притязания на нашу казну?» — возмущался журналист.

Главной ложью 2022 года Карлсон признал заявления о том, что Россия сама подорвала газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, администрация Байдена сама расписалась в ответственности за теракт.

«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация — бездушие», — отмечал Карлсон.

В 2022-м шоу Такера Карлсона было самой популярной «сольной» политической программой на американском телевидении.

2023 год. Изгнание из FOX News и покорение соцсетей

До сих пор телеканал FOX News или кто-либо из приближенных к владельцу медиаимперии Руперту Мердоку официально не назвали причин «расставания» с Такером Карлсоном. Однако, по неподтвержденным данным от Variety, канал пошел на мировую сделку с производителями автоматов для подсчетов голосов избирателей на выборах президента США, где победу одержал Джо Байден.

Именно компанию Dominion Voter Systems Такер Карлсон публично обвинил в программировании своих аппаратов для вынесения результата в пользу Байдена. Однако сумма иска производителей против FOX была так велика, что канал предпочел выкинуть на мороз самого рейтингового ведущего. Другие источники заявляли, что причиной увольнения стала жесткая критика американской помощи Украине.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Однако скоро на выручку Карлсону пришел его друг и владелец X Илон Маск: на платформе миллиардера и запустилось сольное эксклюзивное шоу Такера Карлсона — ролик-анонс посмотрели более 60 миллионов человек.

Первый же выпуск программы оказался богат на нелицеприятные эпитеты, в частности, в адрес все того же Зеленского. Чувствовалось, что Такер Карлсон вырвался в «свободный интернет», мало ограниченный самоцензурой, с ковбойскими воплями «ий-ха!»

«Потливый крысеныш, комик, ставший олигархом, преследователь христиан, друг компании BlackRock. Но не верьте своим глазам, мистер Зеленский хороший человек. Да что там — лучший! Как сказал Джордж Буш, он Черчилль нашего поколения!» — возмущался журналист.

За время работы над своим проектом в экс-Twitter Такер Карлсон успел поговорить с Трампом, Хавьером Милеем, Виктором Орбаном, Робертом Кеннеди — младшим, братом Джеффри Эпштейна Марком. Всеми проклятый, отмененный, а потом оправданный актер Кевин Спейси в образе своего героя из сериала «Карточный домик» (!!!) дал Такеру Карлсону интервью под Рождество.

Недавний разговор с губернатором Техаса Грегом Эбботом тоже всколыхнул Америку, ведь глава Штата Одинокой звезды пообещал распространить меры по защите границы на еще большую территорию, вопреки приказам Вашингтона.

Карлсон намеренно выбирает для бесед спикеров, которым другие западные СМИ либо откажут в праве высказаться, либо загонят в такие рамки, какие выгодны им самим.

Зачем Такер Карлсон приехал в Москву

Наконец, в начале февраля Такер Карлсон прибыл в российскую столицу — не только ради русского балета, красивой архитектуры и обедов во «Вкусно и точка». Главной задачей стал разговор с Владимиром Путиным.

Делает ли это Такера Карлсона пророссийским журналистом? Вовсе нет. Такер Карлсон привержен собственной идее Америки.

Делает ли его по-настоящему независимым журналистом свой проект в соцсетях? Тоже вряд ли: крупную часть денег Карлсон получает во многом благодаря все еще действующему контракту с FOX, который платит миллионы, чтобы обозреватель не ушел работать в другое СМИ (но никто не говорил, что нельзя заводить собственное).

Кроме того, аффилированность телеведущего с Республиканской партией США и ее трампистским крылом практически не скрывается, Карлсон симпатизирует бывшему президенту.

Американский журналист Такер Карлсон в Москве, февраль 2024 года / РИА «Новости»

Но на фоне явной ограниченности и приверженности либеральных СМИ догме он и правда выглядит и ведет себя свободнее очень многих коллег.

По идее, Такер Карлсон придерживается той идеи, которую сам озвучивал по поводу отношений России и США: если интересы совпадают, то почему бы не посотрудничать?

* СМИ, выполняющее функцию иноагента.