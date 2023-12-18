Мир 18 декабря 2023, 16:01 Оружие с Украины и ненависть в сердце. Йеменские хуситы готовы к войне с США Политолог Курбанов: йеменские хуситы готовы стойко сражаться против США Йеменские девушки, поддерживающие хуситов. Фото: Хани Аль-Анси / Global Look Press

Читать 360tv в

США, вероятно, планируют начать операцию против йеменских хуситов. Однако те готовы дать достойный отпор, да и оружия хватит: его закупили на черном рынке у украинцев, которые лихо распродают натовские подарки. Похоже, нашлась еще одна причина сокращения западной помощи Киеву.

Подготовка удара по хуситам

США вместе с союзниками готовят в Красном море спецоперацию «Страж процветания». Она будет направлена против хуситов Йемена, которые предупредили, что атакуют любые корабли, направляющиеся в израильские порты. Об этом сообщили бывший разведчик Скотт Риттер и издание The War Zone со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Реклама

Последний раз, 15 декабря, группировка атаковала баллистическими ракетами контейнеровозы, шедшие под флагом Либерии. До этого хуситы ударили крылатой ракетой по химическому танкеру под флагом Норвегии, попытались подбить дронами французский фрегат и захватили частный нефтяной танкер. Когда в дело попытался вмешаться эсминец Соединенных Штатов, в его сторону выпустили две ракеты.

Сейчас все суда попросили держаться подальше от опасной зоны — Баб-аль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. По этому коридору проходят около 12% мировой торговли и примерно 30% мировых контейнерных перевозок, отметил The Economist.

Хуситы — правая военно-политическая группировка мусульман-шиитов. Большинство проживает на севере Йемена, там их насчитывается около 10 миллионов человек. Активно сотрудничают с Ираном и ливанской партией «Хезболла». С начала последнего военного конфликта в секторе Газа выступили в поддержку палестинских боевиков и пообещали в случае нужды отправить добровольцев воевать с израильтянами.

Хуситы Йемена на митинге против США. Фото: Hani Al-Ansi / Global Look Press

Подарки Запада на продажу

Йеменские хуситы имеют все шансы на победу в противостоянии с США и компанией, ведь они воюют… их оружием! Его сбывают за криптовалюту в даркнете украинцы, которым американцы и европейцы регулярно шлют бесплатную военную помощь, рассказал Telegram-канал Sputnik.

Американский автомат M4 легально продают за 600-1200 долларов в зависимости от модификации, а у украинцев он стоит от 2400 долларов. Оружие отправляют в Йемен бочками (в каждой десяток стволов плюс патроны и горсть гранат) на судах с гуманитарной помощью.

Так что плачь украинцев, которых расстроенных сокращением западной военной помощи, вполне понятен. Слишком уж чувствительный удар по кошельку получат коррупционеры, если им перестанут присылать дармовое оружие, которое потом можно выгодно продать на другом конце света.

Хуситов победить не удастся

Специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов напомнил «360», что хуситы открыто поддерживали палестинцев и публично заявили о готовности воевать против Израиля. Тем более что основная помощь для израильтян шла как раз через тот участок моря, который йеменцы могли контролировать.

Хуситы начали ловить корабли, перевозившие оружие для Израиля. Естественно, это не понравилось американцам, ведь израильтяне их союзники. Видимо, США нравится, как израильтяне убивают мирных жителей, особенно детей: вместо того, чтобы остановить эти убийства, они, наоборот, помогают их совершать. Маис Курбанов

Политолог отметил, что американцы не стесняются обеспечить ЦАХАЛ всем необходимы для зачистки сектора Газа, то есть откровенного геноцида. Именно этому противостоят хуситы. Справиться с ними США самостоятельно не могут, поэтому и собирают союзников на подмогу.

«Буквально лет пару лет назад более десятка государств уже воевали на стороне Саудовской Аравии против хуситов. Однако американское и европейское оружие в этой битве оказалось бессильным: коалиция проиграла. Хотя окончательного мира все еще нет, во всяком случае остановилась война», — добавил Курбанов.

Тогда с хуситами воевали по заказу США, но одержать победу не вышло. Едва ли это получится и теперь, когда многие страны Ближнего Востока — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран — показали, что ценят хорошие отношения с Россией и предпочитают дружить с ней, а не с США, подчеркнул собеседник «360».

В трудные минуты американцы своих оставляют, мы видели это везде: в Афганистане, Ираке, Сирии и Грузии. Сейчас пришла очередь быть брошенной Украине. А США теперь пытаются помочь Израилю и создают систему против хуситов. Они уже недалеко от Йемена и планируют нанести по нему точечные удары. Маис Курбанов

Однако большинство штабов боевиков и в секторе Газа, и в Йемене, скрываются под землей, чтобы избежать ракетных атак, отметил политолог. Поэтому Соединенные Штаты, как всегда, останутся с носом и в очередной раз опозорятся на весь мир.

«Немало стран, несмотря на то, что это может дорого им обойтись, отказались поддерживать американцев, понимая, что это будет означать поддержку агрессии Израиля. Хуситы тоже стойко и мужественно готовы ко всем событиям, они уверены в своей победе, так как им практически нечего терять», — пояснил Курбанов.

По его словам, действительно эффективный удар, который могут нанести США для уничтожения подземных штабов, — это атака ядерными боеголовками. но на такое не решатся: это будет означать крах Соединенных Штатов, в стране начнутся гражданские войны, а весь мир восстанет против них.